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Постпреды стран ЕС согласуют новые санкции против России и Белоруссии

Постпреды стран ЕС согласуют новые санкции против России и Белоруссии - 19.02.2025, ПРАЙМ

Постпреды стран ЕС согласуют новые санкции против России и Белоруссии

Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду, как ожидается, согласуют новый, 16-й пакет персональных и экономических санкций против... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T00:22+0300

2025-02-19T00:22+0300

2025-02-19T00:22+0300

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БРЮССЕЛЬ, 19 фев – ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду, как ожидается, согласуют новый, 16-й пакет персональных и экономических санкций против России, а также новые ограничительные меры против Белоруссии. Как следует из повестки встречи, новые санкции были переведены из категории проходящих обсуждение в категорию решений, которые согласованы и требуют простого утверждения и последующей передачи в Совет ЕС для окончательного технического согласования. Утверждению постпредами, в частности, подлежит пакет "об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине (пакет экономических санкций – ред.)", а также "об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (персональные санкции – ред.)". Кроме того, как ожидается, постпреды также расширят санкции против Белоруссии в связи с украинским конфликтом. После согласования постпредами санкционный пакет попадет на окончательное утверждение министрам стран Евросоюза. Скорее всего, это будут главы МИД стран сообщества, которые соберутся на заседание 24 февраля. В тот же день пакет, скорее всего, будет опубликован в официальном журнале и вступит в силу. Ранее в ЕС заявляли, что хотят ввести в действие 16-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз не собирается отменять санкции против РФ, если это сделают США, он будет проводить собственную санкционную политику и введет 16-й пакет ограничений В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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мировая экономика, рф, запад, белоруссия, владимир путин, ес, мид