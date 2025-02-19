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В Москве загорелось административное здание на площади 1,5 тыс "квадратов" - 19.02.2025, ПРАЙМ
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В Москве загорелось административное здание на площади 1,5 тыс "квадратов"
В Москве загорелось административное здание на площади 1,5 тыс "квадратов" - 19.02.2025, ПРАЙМ
В Москве загорелось административное здание на площади 1,5 тыс "квадратов"
Административное здание горит на Варшавском шоссе в Москве, предварительная площадь пожара составляет 1,5 тысячи "квадратов", сведений о пострадавших нет,... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T23:30+0300
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происшествия
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Административное здание горит на Варшавском шоссе в Москве, предварительная площадь пожара составляет 1,5 тысячи "квадратов", сведений о пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России."Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на юге Москвы. На Варшавском шоссе произошло возгорание в административном здании... Предварительная площадь пожара 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.В пресс-службе ведомства отметили, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений 30 человек самостоятельно покинули помещения, сведений о пострадавших не поступало.
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москва, пожар
Происшествия, МОСКВА, пожар
23:30 19.02.2025
 
В Москве загорелось административное здание на площади 1,5 тыс "квадратов"

МЧС РФ: в Москве загорелось административное здание на площади 1,5 тыс кв м

© РИА Новости . Елена Копылова | Перейти в медиабанкКрупный пожар на складе во Владивостоке
Крупный пожар на складе во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Елена Копылова
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Административное здание горит на Варшавском шоссе в Москве, предварительная площадь пожара составляет 1,5 тысячи "квадратов", сведений о пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на юге Москвы. На Варшавском шоссе произошло возгорание в административном здании... Предварительная площадь пожара 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
% Техника МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2025
Пожар в Химках, где горел банный комплекс, полностью ликвидирован
9 февраля, 20:53
В пресс-службе ведомства отметили, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений 30 человек самостоятельно покинули помещения, сведений о пострадавших не поступало.
 
ПроисшествияМОСКВАпожар
 
 
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