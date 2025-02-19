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Суд приостановил права иностранных юрлиц в "Шереметьево"

Суд приостановил права иностранных юрлиц в "Шереметьево" - 19.02.2025, ПРАЙМ

Суд приостановил права иностранных юрлиц в "Шереметьево"

Арбитражный суд Московской области по заявлению Минтранса РФ приостановил корпоративные права иностранных компаний TPS Avia Holding Inc и Sandy Investments Ltd... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T18:27+0300

2025-02-19T18:27+0300

2025-02-19T18:29+0300

политика

аэропорт шереметьево

иностранцы

юрлица

права

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МОСКВА, 19 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области по заявлению Минтранса РФ приостановил корпоративные права иностранных компаний TPS Avia Holding Inc и Sandy Investments Ltd в отношении ООО "Международная компания "ТПС Авиа Холдинг Лтд", структуры "Шереметьево", участвующей во владении аэропортом и включенной в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО) России, следует из информации в картотеке арбитражных дел. "Иск удовлетворить полностью", - говорится в карточке дела. Заявление Минтранса поступило в суд 27 января, на следующий день оно было принято к производству. Третьими лицами к делу привлечены МКООО "ТПС Авиа Холдинг Лтд" и управление ФНС России по Калининградской области. Минтранс просил приостановить корпоративные права двух ответчиков до 31 декабря 2025 года. Зарегистрированная на Кипре TPS Avia Holding, названная в судебном акте холдинговой компанией, упоминалась как структура, связанная с обществом, являющимся совладельцем аэропорта "Шереметьево". В декабре 2022 года TPS Avia Holding редомицилировалась – она была включена в реестр участников специального административного района на территории острова Октябрьский (Калининградская область) с названием МКООО "ТПС Авиа Холдинг Лтд". В ЕГРЮЛ указано, что она специализируется на управлении холдинг-компаниями. По данным "БИР-Аналитик", МКООО "ТПС Авиа Холдинг Лтд" с марта 2023 года является единственным участником ООО "Шереметьево Холдинг", чья чистая прибыль за 2023 года превысила 14 миллиардов рублей. Правительство России в ноябре 2024 года включило "ТПС Авиа Холдинг Лтд" в перечень ЭЗО. В распоряжении кабмина федеральным органом исполнительной власти, который вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении "ТПС Авиа Холдинг Лтд", указан Минтранс РФ. С 2023 года в России действует закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Закон позволяет уполномоченным органам через суд требовать приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании - в частности, ограничивается право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и другие. Статус экономически значимой организации призван обеспечить ее российским владельцам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций, - исключить из структуры владения иностранный холдинг, перевести акции и доли компании в юрисдикцию РФ и получать от них дивиденды.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

аэропорт шереметьево, иностранцы, юрлица, права