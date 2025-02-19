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Матвиенко заявила об ответственности Запада за преступления в Африке - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Матвиенко заявила об ответственности Запада за преступления в Африке
Матвиенко заявила об ответственности Запада за преступления в Африке - 19.02.2025, ПРАЙМ
Матвиенко заявила об ответственности Запада за преступления в Африке
Запад не хочет нести ответственность за тягчайшие преступления в Африке в годы колониализма, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T21:59+0300
2025-02-19T22:00+0300
политика
валентина матвиенко
запад
преступления
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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - ПРАЙМ. Запад не хочет нести ответственность за тягчайшие преступления в Африке в годы колониализма, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью агентству Sputnik. "Запад не хочет нести ответственность за тягчайшие преступления в Африке в годы колониализма, выкачивая ресурсы, используя рабский труд местного населения, вывозя культурные и исторические ценности ", - сказала она в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.
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валентина матвиенко, запад, преступления, колониализм
Политика, Валентина Матвиенко, ЗАПАД, преступления, Колониализм
21:59 19.02.2025 (обновлено: 22:00 19.02.2025)
 
Матвиенко заявила об ответственности Запада за преступления в Африке

Матвиенко: Запад не хочет отвечать за преступления в Африке в годы колониализма

африканская деревня
африканская деревня
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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - ПРАЙМ. Запад не хочет нести ответственность за тягчайшие преступления в Африке в годы колониализма, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью агентству Sputnik.
"Запад не хочет нести ответственность за тягчайшие преступления в Африке в годы колониализма, выкачивая ресурсы, используя рабский труд местного населения, вывозя культурные и исторические ценности ", - сказала она в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
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ПолитикаВалентина МатвиенкоЗАПАДпреступленияКолониализм
 
 
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