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Матвиенко заявила об ответственности Запада за преступления в Африке
Матвиенко заявила об ответственности Запада за преступления в Африке - 19.02.2025, ПРАЙМ
Матвиенко заявила об ответственности Запада за преступления в Африке
Запад не хочет нести ответственность за тягчайшие преступления в Африке в годы колониализма, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T21:59+0300
2025-02-19T21:59+0300
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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - ПРАЙМ. Запад не хочет нести ответственность за тягчайшие преступления в Африке в годы колониализма, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью агентству Sputnik. "Запад не хочет нести ответственность за тягчайшие преступления в Африке в годы колониализма, выкачивая ресурсы, используя рабский труд местного населения, вывозя культурные и исторические ценности ", - сказала она в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.
https://1prime.ru/20250212/matvienko-854876230.html
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Политика, Валентина Матвиенко, ЗАПАД, преступления, Колониализм
Матвиенко заявила об ответственности Запада за преступления в Африке
Матвиенко: Запад не хочет отвечать за преступления в Африке в годы колониализма
АДДИС-АБЕБА, 19 фев - ПРАЙМ. Запад не хочет нести ответственность за тягчайшие преступления в Африке в годы колониализма, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью агентству Sputnik.
"Запад не хочет нести ответственность за тягчайшие преступления в Африке в годы колониализма, выкачивая ресурсы, используя рабский труд местного населения, вывозя культурные и исторические ценности ", - сказала она в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.
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