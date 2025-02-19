https://1prime.ru/20250219/prestupleniya-855083144.html

Матвиенко заявила об ответственности Запада за преступления в Африке

Матвиенко заявила об ответственности Запада за преступления в Африке - 19.02.2025, ПРАЙМ

Матвиенко заявила об ответственности Запада за преступления в Африке

Запад не хочет нести ответственность за тягчайшие преступления в Африке в годы колониализма, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T21:59+0300

2025-02-19T21:59+0300

2025-02-19T22:00+0300

политика

валентина матвиенко

запад

преступления

колониализм

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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - ПРАЙМ. Запад не хочет нести ответственность за тягчайшие преступления в Африке в годы колониализма, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью агентству Sputnik. "Запад не хочет нести ответственность за тягчайшие преступления в Африке в годы колониализма, выкачивая ресурсы, используя рабский труд местного населения, вывозя культурные и исторические ценности ", - сказала она в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.

https://1prime.ru/20250212/matvienko-854876230.html

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валентина матвиенко, запад, преступления, колониализм