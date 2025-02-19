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РФ и США работают по вопросам сотрудничества в разных сферах, заявил Путин
РФ и США работают по вопросам сотрудничества в разных сферах, заявил Путин - 19.02.2025, ПРАЙМ
РФ и США работают по вопросам сотрудничества в разных сферах, заявил Путин
Россия и США работают по вопросам экономики, энергетики, космосу и другим направлениям, сообщил президент РФ Владимир Путин. | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T17:03+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Россия и США работают по вопросам экономики, энергетики, космосу и другим направлениям, сообщил президент РФ Владимир Путин. "У нас (РФ и США - ред.) есть и другие вопросы, и экономика, и наша совместная работа на мировых энергетических рынках, космос, конечно... Все это было предметом обсуждения, рассмотрения на встрече в Эр-Рияде", - сказал российский лидер журналистам. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
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Политика, РОССИЯ, США, РФ, Владимир Путин, Дональд Трамп, МИД РФ, Сергей Лавров
РФ и США работают по вопросам сотрудничества в разных сферах, заявил Путин
Путин: РФ и США работают по вопросам экономики, энергетики, и другим направлениям
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Россия и США работают по вопросам экономики, энергетики, космосу и другим направлениям, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"У нас (РФ и США - ред.) есть и другие вопросы, и экономика, и наша совместная работа на мировых энергетических рынках, космос, конечно... Все это было предметом обсуждения, рассмотрения на встрече в Эр-Рияде", - сказал российский лидер журналистам.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Путин оценил результаты переговоров России и США в Эр-Рияде