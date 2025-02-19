https://1prime.ru/20250219/prezident-855076388.html
"У нас есть желание": Путин рассказал о возможной встрече с Трампом
"У нас есть желание": Путин рассказал о возможной встрече с Трампом - 19.02.2025, ПРАЙМ
"У нас есть желание": Путин рассказал о возможной встрече с Трампом
Президент России Владимир Путин выразил готовность к встрече с президентом США Дональдом Трампом, отметив необходимость предварительной подготовки. | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T17:24+0300
2025-02-19T17:24+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил готовность к встрече с президентом США Дональдом Трампом, отметив необходимость предварительной подготовки."Мы давно очень не виделись. У нас нет никаких близких отношений, но за предыдущие годы, за четыре года работы, когда он был президентом, мы встречались и ровно очень обсуждали наши межгосударственные отношения", - рассказал президент.Путин подчеркнул, что обоюдное желание провести такую встречу очевидно, что было заметно по тону их телефонного разговора.В то же время, российский лидер не назвал конкретных сроков возможной встречи с Дональдом Трампом, подчеркнув, что для её организации потребуется время, и он пока не готов озвучить конкретные даты, но подтвердил заинтересованность в её проведении.
https://1prime.ru/20250219/prezident-855075722.html
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общество , владимир путин, дональд трамп, сша
Политика, Общество , Владимир Путин, Дональд Трамп, США
"У нас есть желание": Путин рассказал о возможной встрече с Трампом
Президент России выразил готовность к встрече с Трампом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил готовность к встрече с президентом США Дональдом Трампом, отметив необходимость предварительной подготовки.
"Мы давно очень не виделись. У нас нет никаких близких отношений, но за предыдущие годы, за четыре года работы, когда он был президентом, мы встречались и ровно очень обсуждали наши межгосударственные отношения", - рассказал президент.
Путин подчеркнул, что обоюдное желание провести такую встречу очевидно, что было заметно по тону их телефонного разговора.
В то же время, российский лидер не назвал конкретных сроков возможной встречи с Дональдом Трампом, подчеркнув, что для её организации потребуется время, и он пока не готов озвучить конкретные даты, но подтвердил заинтересованность в её проведении.
РФ и США работают по вопросам сотрудничества в разных сферах, заявил Путин