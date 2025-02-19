https://1prime.ru/20250219/prezident-855076388.html

"У нас есть желание": Путин рассказал о возможной встрече с Трампом

"У нас есть желание": Путин рассказал о возможной встрече с Трампом - 19.02.2025, ПРАЙМ

"У нас есть желание": Путин рассказал о возможной встрече с Трампом

Президент России Владимир Путин выразил готовность к встрече с президентом США Дональдом Трампом, отметив необходимость предварительной подготовки. | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T17:24+0300

2025-02-19T17:24+0300

2025-02-19T17:27+0300

политика

общество

владимир путин

дональд трамп

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853704777_0:90:1710:1052_1920x0_80_0_0_3a8eb241a665104ab6fb7a8089271fc8.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил готовность к встрече с президентом США Дональдом Трампом, отметив необходимость предварительной подготовки."Мы давно очень не виделись. У нас нет никаких близких отношений, но за предыдущие годы, за четыре года работы, когда он был президентом, мы встречались и ровно очень обсуждали наши межгосударственные отношения", - рассказал президент.Путин подчеркнул, что обоюдное желание провести такую встречу очевидно, что было заметно по тону их телефонного разговора.В то же время, российский лидер не назвал конкретных сроков возможной встречи с Дональдом Трампом, подчеркнув, что для её организации потребуется время, и он пока не готов озвучить конкретные даты, но подтвердил заинтересованность в её проведении.

https://1prime.ru/20250219/prezident-855075722.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , владимир путин, дональд трамп, сша