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Путин оценил результаты переговоров России и США в Эр-Рияде - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Путин оценил результаты переговоров России и США в Эр-Рияде
Путин оценил результаты переговоров России и США в Эр-Рияде - 19.02.2025, ПРАЙМ
Путин оценил результаты переговоров России и США в Эр-Рияде
Глава государства Владимир Путин сообщил, что ему доложили о результатах российско-американских переговоров в Эр-Рияде, он высоко оценивает их. Об этом он... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T16:56+0300
2025-02-19T17:03+0300
политика
россия
сша
владимир путин
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МОСКВА 19 фев - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин сообщил, что ему доложили о результатах российско-американских переговоров в Эр-Рияде, он высоко оценивает их. Об этом он заявил в беседе с журналистами."Да, мне доложили. Я оцениваю (их - ред.) высоко, результат есть", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос, доложили ли президенту о результатах переговоров и как он их оценивает.Президент также подчеркнул, что переговоры прошли в доброжелательной обстановке. Он также добавил, что целью и предметом разговора в Эр-Рияде было восстановление доверия между Москвой и Вашингтоном. Кроме того, российская делегация отметила готовность американской стороны к проведению совместной работы.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
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россия, сша, владимир путин
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин
16:56 19.02.2025 (обновлено: 17:03 19.02.2025)
 
Путин оценил результаты переговоров России и США в Эр-Рияде

Путин положительно оценил переговоры России и США в Эр-Рияде

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
© POOL
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МОСКВА 19 фев - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин сообщил, что ему доложили о результатах российско-американских переговоров в Эр-Рияде, он высоко оценивает их. Об этом он заявил в беседе с журналистами.
"Да, мне доложили. Я оцениваю (их - ред.) высоко, результат есть", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос, доложили ли президенту о результатах переговоров и как он их оценивает.
Президент также подчеркнул, что переговоры прошли в доброжелательной обстановке. Он также добавил, что целью и предметом разговора в Эр-Рияде было восстановление доверия между Москвой и Вашингтоном. Кроме того, российская делегация отметила готовность американской стороны к проведению совместной работы.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
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