https://1prime.ru/20250219/putin-855075193.html
Путин оценил результаты переговоров России и США в Эр-Рияде
Путин оценил результаты переговоров России и США в Эр-Рияде - 19.02.2025, ПРАЙМ
Путин оценил результаты переговоров России и США в Эр-Рияде
Глава государства Владимир Путин сообщил, что ему доложили о результатах российско-американских переговоров в Эр-Рияде, он высоко оценивает их. Об этом он... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T16:56+0300
2025-02-19T16:56+0300
2025-02-19T17:03+0300
политика
россия
сша
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/17/854406711_0:104:3035:1811_1920x0_80_0_0_ebe6bce16aac2abd672fca73315b62cf.jpg
МОСКВА 19 фев - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин сообщил, что ему доложили о результатах российско-американских переговоров в Эр-Рияде, он высоко оценивает их. Об этом он заявил в беседе с журналистами."Да, мне доложили. Я оцениваю (их - ред.) высоко, результат есть", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос, доложили ли президенту о результатах переговоров и как он их оценивает.Президент также подчеркнул, что переговоры прошли в доброжелательной обстановке. Он также добавил, что целью и предметом разговора в Эр-Рияде было восстановление доверия между Москвой и Вашингтоном. Кроме того, российская делегация отметила готовность американской стороны к проведению совместной работы.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
https://1prime.ru/20250219/kreml-855059205.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/17/854406711_242:0:2794:1914_1920x0_80_0_0_b3f7d27ad72d619c65e65bee35a99b2f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, владимир путин
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин
Путин оценил результаты переговоров России и США в Эр-Рияде
Путин положительно оценил переговоры России и США в Эр-Рияде
МОСКВА 19 фев - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин сообщил, что ему доложили о результатах российско-американских переговоров в Эр-Рияде, он высоко оценивает их. Об этом он заявил в беседе с журналистами.
"Да, мне доложили. Я оцениваю (их - ред.) высоко, результат есть", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос, доложили ли президенту о результатах переговоров и как он их оценивает.
Президент также подчеркнул, что переговоры прошли в доброжелательной обстановке. Он также добавил, что целью и предметом разговора в Эр-Рияде было восстановление доверия между Москвой и Вашингтоном. Кроме того, российская делегация отметила готовность американской стороны к проведению совместной работы.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
Песков назвал переговоры с США важным шагом для урегулирования по Украине