https://1prime.ru/20250219/putin-855075193.html

Путин оценил результаты переговоров России и США в Эр-Рияде

Путин оценил результаты переговоров России и США в Эр-Рияде - 19.02.2025, ПРАЙМ

Путин оценил результаты переговоров России и США в Эр-Рияде

Глава государства Владимир Путин сообщил, что ему доложили о результатах российско-американских переговоров в Эр-Рияде, он высоко оценивает их. Об этом он... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T16:56+0300

2025-02-19T16:56+0300

2025-02-19T17:03+0300

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россия

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владимир путин

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МОСКВА 19 фев - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин сообщил, что ему доложили о результатах российско-американских переговоров в Эр-Рияде, он высоко оценивает их. Об этом он заявил в беседе с журналистами."Да, мне доложили. Я оцениваю (их - ред.) высоко, результат есть", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос, доложили ли президенту о результатах переговоров и как он их оценивает.Президент также подчеркнул, что переговоры прошли в доброжелательной обстановке. Он также добавил, что целью и предметом разговора в Эр-Рияде было восстановление доверия между Москвой и Вашингтоном. Кроме того, российская делегация отметила готовность американской стороны к проведению совместной работы.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.

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россия, сша, владимир путин