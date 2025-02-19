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Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин - 19.02.2025, ПРАЙМ
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин
Россия никогда не отказывалась от переговоров по ситуации с Украиной. Об этом заявил глава государства Владимир Путин. | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T17:06+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Россия никогда не отказывалась от переговоров по ситуации с Украиной. Об этом заявил глава государства Владимир Путин."Россия никогда не отказывалась от контактов с европейцами. Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса с Украиной, никогда. Это наши, так скажем, партнеры по этим переговорам отказались, прекратили контакты с Россией европейцы", - подчеркнул российский лидер.Президент также заметил, что без повышения уровня доверия решить многие вопросы, в том числе украинский кризис невозможно. Кроме того, Путин подчеркнул, что российская сторона неоднократно отмечала готовность к переговорам с Киевом.Путин также отметил, что американская сторона предусматривает проведение мирных переговоров с участием как России, так и Украины.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
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россия, украина
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин
Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров по ситуации с Украиной
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Россия никогда не отказывалась от переговоров по ситуации с Украиной. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.
"Россия никогда не отказывалась от контактов с европейцами. Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса с Украиной, никогда. Это наши, так скажем, партнеры по этим переговорам отказались, прекратили контакты с Россией европейцы", - подчеркнул российский лидер.
Президент также заметил, что без повышения уровня доверия решить многие вопросы, в том числе украинский кризис невозможно. Кроме того, Путин подчеркнул, что российская сторона неоднократно отмечала готовность к переговорам с Киевом.
Путин также отметил, что американская сторона предусматривает проведение мирных переговоров с участием как России, так и Украины.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
СМИ узнали детали мирного плана по Украине, предложенного Россией и США