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Путин усомнился, что ВСУ самостоятельно атаковали КТК - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Путин усомнился, что ВСУ самостоятельно атаковали КТК
Путин усомнился, что ВСУ самостоятельно атаковали КТК - 19.02.2025, ПРАЙМ
Путин усомнился, что ВСУ самостоятельно атаковали КТК
Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные Силы Украины не могли самостоятельно осуществить атаку на нефтеперекачивающую станцию Каспийского... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T17:20+0300
2025-02-19T17:39+0300
политика
россия
общество
всу
ктк
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные Силы Украины не могли самостоятельно осуществить атаку на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), так как у них нет космических группировок.“Атаки подобного рода невозможны без космической разведки. А высокоточные данные космической разведки по объектам поражения и в отношении объектов поражения Украина получает только от своих западных союзников… Совершенно точно и с полным основанием я могу сказать, что самостоятельно украинские вооружённые силы этого сделать не в состоянии. У них нет соответствующих космических спутниковых группировок”, - заявил он в беседе с журналистами.По словам президента, действия украинской стороны могут спровоцировать высокие цены на энергоносители на мировых рынках. Кроме того, западное оборудование на нефтеперекачивающей станции также получило повреждения, поэтому восстановить его невозможно.Путин также упомянул, что новые санкции Евросоюза против России, включающие запрет поставок западного оборудования в нефтегазовую отрасль, могут быть связаны с этой атакой.НПС "Кропоткинская", расположенная в Краснодарском крае, в понедельник подверглась атаке БПЛА. Как заявили в тот же день в КТК, террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. Сообщалось, что КТК была атакована беспилотниками, управляемыми "вооруженными формированиями, контролируемыми киевским режимом" - такую информацию предоставила компания "Транснефть".
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россия, общество , всу, ктк, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Общество , ВСУ, КТК, Владимир Путин
17:20 19.02.2025 (обновлено: 17:39 19.02.2025)
 
Путин усомнился, что ВСУ самостоятельно атаковали КТК

Путин: ВСУ не могли самостоятельно атаковать КТК без космической разведки

© Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
© Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные Силы Украины не могли самостоятельно осуществить атаку на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), так как у них нет космических группировок.
“Атаки подобного рода невозможны без космической разведки. А высокоточные данные космической разведки по объектам поражения и в отношении объектов поражения Украина получает только от своих западных союзников… Совершенно точно и с полным основанием я могу сказать, что самостоятельно украинские вооружённые силы этого сделать не в состоянии. У них нет соответствующих космических спутниковых группировок”, - заявил он в беседе с журналистами.
По словам президента, действия украинской стороны могут спровоцировать высокие цены на энергоносители на мировых рынках. Кроме того, западное оборудование на нефтеперекачивающей станции также получило повреждения, поэтому восстановить его невозможно.
Путин также упомянул, что новые санкции Евросоюза против России, включающие запрет поставок западного оборудования в нефтегазовую отрасль, могут быть связаны с этой атакой.
НПС "Кропоткинская", расположенная в Краснодарском крае, в понедельник подверглась атаке БПЛА. Как заявили в тот же день в КТК, террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. Сообщалось, что КТК была атакована беспилотниками, управляемыми "вооруженными формированиями, контролируемыми киевским режимом" - такую информацию предоставила компания "Транснефть".
%Трубопровод - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
Прокачка нефти по КТК упала на 30-40% после атаки БПЛА ВСУ, сообщил Новак
Вчера, 19:39
 
ПолитикаРОССИЯОбществоВСУКТКВладимир Путин
 
 
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