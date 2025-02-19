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Товарные знаки Lada Tigris, Lada Parus и Lada Ariva поступили в Роспатент - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Товарные знаки Lada Tigris, Lada Parus и Lada Ariva поступили в Роспатент
Товарные знаки Lada Tigris, Lada Parus и Lada Ariva поступили в Роспатент - 19.02.2025, ПРАЙМ
Товарные знаки Lada Tigris, Lada Parus и Lada Ariva поступили в Роспатент
Три заявки на регистрацию товарных знаков Lada Tigris, Lada Parus и Lada Ariva поступили в Роспатент, следует из электронной базы ведомства. | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T15:43+0300
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россия
lada
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Три заявки на регистрацию товарных знаков Lada Tigris, Lada Parus и Lada Ariva поступили в Роспатент, следует из электронной базы ведомства. Все заявки были поданы в Роспатент 17 февраля, заявитель в документах не указан. Под данными товарными знаками, согласно заявкам, предполагается производство автомобилей, запасных частей и аксессуаров к машинам, конструкторов, моделей транспортных средств, в том числе с дистанционном управлением. Кроме того, в документе указан также ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств.
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россия, lada
РОССИЯ, Lada
15:43 19.02.2025
 
Товарные знаки Lada Tigris, Lada Parus и Lada Ariva поступили в Роспатент

Товарные знаки Lada Tigris, Lada Parus и Lada Ariva поступили на регистрацию в Роспатент

© РИА Новости#Сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент)
#Сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Три заявки на регистрацию товарных знаков Lada Tigris, Lada Parus и Lada Ariva поступили в Роспатент, следует из электронной базы ведомства.
Все заявки были поданы в Роспатент 17 февраля, заявитель в документах не указан.
Под данными товарными знаками, согласно заявкам, предполагается производство автомобилей, запасных частей и аксессуаров к машинам, конструкторов, моделей транспортных средств, в том числе с дистанционном управлением. Кроме того, в документе указан также ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств.
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РОССИЯLada
 
 
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