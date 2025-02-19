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Россия заинтересована в развитии проектов в Эфиопии, заявила Матвиенко

Россия заинтересована в развитии проектов в Эфиопии, заявила Матвиенко - 19.02.2025, ПРАЙМ

Россия заинтересована в развитии проектов в Эфиопии, заявила Матвиенко

Российский бизнес в сфере фармацевтической продукции и энергетики проявляет интерес к развитию проектов на территории Эфиопии, сообщила спикер Совфеда Валентина | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T00:37+0300

2025-02-19T00:37+0300

2025-02-19T00:37+0300

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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - ПРАЙМ. Российский бизнес в сфере фармацевтической продукции и энергетики проявляет интерес к развитию проектов на территории Эфиопии, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Матвиенко находится в Эфиопии с официальным визитом. Планируются ее встречи с руководством страны и открытие первой в Африке многофункциональной информредакции Sputnik, сообщили ранее в пресс-службе СФ. "Завтра будут серьезные переговоры, в том числе и о развитии сотрудничества в сфере фармации, производства лекарств. Мы заинтересованы, и ряд фармацевтических компаний России (уже) ведут переговоры в Эфиопии о поставке наших лекарств в эту страну", - сказала спикер журналистам. В рамках обсуждения перспектив сотрудничества стран "планы серьёзные", добавила она. В частности, в сфере энергетики будет обсуждаться модернизация гидроэлектростанции, которая была построена еще советскими специалистами. "Это сотрудничество по линии "Росатома", для начала создание центра высоких технологий в атомной энергетике с перспективой, возможно и дальнейшее продвижение, если бы в этом была заинтересована эфиопская сторона, строительство по российским технологиям атомной электростанции", - сказала Матвиенко. Кроме того, обсуждение может касаться большого блока сотрудничества в сфере сельского хозяйства, сказала политик. "Россия является важным поставщиком минеральных удобрений. Сегодня речь идёт о том, чтобы построить завод по производству минеральных удобрений в Эфиопии, а может быть, создать сельскохозяйственный кластер с нашими технологиями, с нашими семенами, с нашими удобрениями и так далее", - отметила она. Матвиенко подчеркнула, что благодаря усилиям глав государств в последние годы российско-эфиопское сотрудничество получило мощный импульс, такой активности, взаимодействия у стран ранее не было. По ее словам, взаимный товарооборот между Россией и Эфиопией по итогам 2024 года вырос более чем в четыре раза. "Итоговая сумма, конечно, ещё скромная. И понятно, что есть над чем работать. И думаю, что в рамках межправкомиссии будут отработаны инструменты, механизмы, как запускать инвестиционные проекты, как диверсифицировать и расширить нашу взаимную торговлю", - отметила спикер.

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