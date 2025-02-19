https://1prime.ru/20250219/rossija-855048766.html

В России вырос спрос на handmade-подарки ручной работы

В России вырос спрос на handmade-подарки ручной работы - 19.02.2025, ПРАЙМ

В России вырос спрос на handmade-подарки ручной работы

Спрос на услуги по созданию подарков ручной работы увеличился почти вдвое в России в феврале по сравнению с тем же периодом 2024 года, рост в том числе связан с | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T04:47+0300

2025-02-19T04:47+0300

2025-02-19T04:47+0300

бизнес

россия

общество

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855048766.jpg?1739929668

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Спрос на услуги по созданию подарков ручной работы увеличился почти вдвое в России в феврале по сравнению с тем же периодом 2024 года, рост в том числе связан с сезоном гендерных праздников, подсчитали для РИА Новости аналитики "Авито Услуг". "Спрос на handmade-подарки с использованием различных материалов в феврале текущего года относительно февраля 2024 года вырос почти в 2 раза - +94%. Такой спрос обусловлен в том числе сезоном праздников: 14 Февраля, День защитника Отечества - 23 Февраля и Международный женский день - 8 Марта", - говорится в исследовании. Отмечается, что в феврале 2025 года самым популярным направлением для создания подарков ручной работы среди россиян стало вязание крючком. За последний год спрос на эту услугу увеличился в 2,6 раза. Керамика заняла второе место с ростом спроса в 2,5 раза. Еще одним популярным ремеслом, схожим с керамикой, стала лепка. Спрос на услуги мастеров по лепке подарков в России за год вырос вдвое. Также пользуются популярностью подарки из бисера: за год спрос на услуги специалистов по бисероплетению на платформе вырос в 2,4 раза. По словам специалистов, для тех, кто ищет необычный и практичный подарок, хорошим решением может стать мыловарение. За год услуга стала популярнее на 88%. Тогда как рост на услуги таких специалистов составил 1,5 раза.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , москва