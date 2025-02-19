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Россиянки назвали самые популярные подарки на 23 февраля - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Россиянки назвали самые популярные подарки на 23 февраля
Россиянки назвали самые популярные подарки на 23 февраля - 19.02.2025, ПРАЙМ
Россиянки назвали самые популярные подарки на 23 февраля
Одежда и гаджеты стали самыми популярными подарками, которые россиянки планируют вручить мужчинам на 23 февраля, в числе других подарков - романтический вечер,... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T05:36+0300
2025-02-19T05:36+0300
бизнес
общество
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Одежда и гаджеты стали самыми популярными подарками, которые россиянки планируют вручить мужчинам на 23 февраля, в числе других подарков - романтический вечер, парфюм, инструменты для ремонта, аксессуары для автомобиля и носки, говорится в исследовании сервиса лояльности "Апельсин", результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. "Мужчины ожидают 23 февраля получить от своих близких в подарок деньги, гаджеты, предметы одежды и бытовую технику. Некоторым будет достаточно от второй половинки внимания и объятий", - сказано в исследовании, участниками которого стали почти 4 тысячи человек. "При этом у дарительниц другие приоритеты. Треть россиянок планируют вручить предметы одежды и аксессуары, 24% — гаджеты. Опрошенные рассказали, что устроят любимому романтический вечер, подарят парфюм, инструменты для ремонта, аксессуары для автомобиля и носки. Меньше всего девушки готовы покупать обувь, туры в путешествие, бытовую технику или ограничиваться деньгами", - выяснили аналитики. Мужчины в свою очередь планируют дарить близким в Международный женский день цветы (61% опрошенных), сладости и сертификаты в любимые магазины. Еще 16% хотят подарить путешествие - однако хотят получить такой подарок 40% респонденток. Аналогично и с гаджетами: 34% девушек ожидают их в подарок, но лишь 10% мужчин собираются вручить их. Самой популярной площадкой для приобретения подарка на гендерные праздники стали маркетплейсы, на втором месте - оффлайн-магазины, на третьем - интернет-магазины. "Люди в возрасте от 45 до 60 лет вовсе минимизируют расходы на гендерные праздники и выделяют на подарки не более 2000 рублей. Женщины, как правило, не планируют тратить большие суммы на коллег и друзей: оптимально — до 1000 рублей, а максимум — не более 5000 рублей. Мужская часть аудитории закладывает бюджет на подарки немного выше: от 2000 до 5000 рублей. При этом на 14 февраля они закладывали бюджет вдвое больше: до 10 000 рублей", - добавили аналитики.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
192
40
бизнес, общество
Бизнес, Общество
05:36 19.02.2025
 
Россиянки назвали самые популярные подарки на 23 февраля

"Апельсин": россиянки планируют вручить мужчинам на 23 февраля одежду и гаджеты

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Одежда и гаджеты стали самыми популярными подарками, которые россиянки планируют вручить мужчинам на 23 февраля, в числе других подарков - романтический вечер, парфюм, инструменты для ремонта, аксессуары для автомобиля и носки, говорится в исследовании сервиса лояльности "Апельсин", результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
"Мужчины ожидают 23 февраля получить от своих близких в подарок деньги, гаджеты, предметы одежды и бытовую технику. Некоторым будет достаточно от второй половинки внимания и объятий", - сказано в исследовании, участниками которого стали почти 4 тысячи человек.
"При этом у дарительниц другие приоритеты. Треть россиянок планируют вручить предметы одежды и аксессуары, 24% — гаджеты. Опрошенные рассказали, что устроят любимому романтический вечер, подарят парфюм, инструменты для ремонта, аксессуары для автомобиля и носки. Меньше всего девушки готовы покупать обувь, туры в путешествие, бытовую технику или ограничиваться деньгами", - выяснили аналитики.
Мужчины в свою очередь планируют дарить близким в Международный женский день цветы (61% опрошенных), сладости и сертификаты в любимые магазины. Еще 16% хотят подарить путешествие - однако хотят получить такой подарок 40% респонденток. Аналогично и с гаджетами: 34% девушек ожидают их в подарок, но лишь 10% мужчин собираются вручить их.
Самой популярной площадкой для приобретения подарка на гендерные праздники стали маркетплейсы, на втором месте - оффлайн-магазины, на третьем - интернет-магазины.
"Люди в возрасте от 45 до 60 лет вовсе минимизируют расходы на гендерные праздники и выделяют на подарки не более 2000 рублей. Женщины, как правило, не планируют тратить большие суммы на коллег и друзей: оптимально — до 1000 рублей, а максимум — не более 5000 рублей. Мужская часть аудитории закладывает бюджет на подарки немного выше: от 2000 до 5000 рублей. При этом на 14 февраля они закладывали бюджет вдвое больше: до 10 000 рублей", - добавили аналитики.
 
БизнесОбщество
 
 
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