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В Эстонской церкви прокомментировали решение о разрыве связей с РПЦ
В Эстонской церкви прокомментировали решение о разрыве связей с РПЦ - 19.02.2025, ПРАЙМ
В Эстонской церкви прокомментировали решение о разрыве связей с РПЦ
Епископ Эстонской православной церкви (ЭПЦ) Московского патриархата Даниил считает, что власти Эстонии приняли решение поддержать законопроект,... | 19.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Епископ Эстонской православной церкви (ЭПЦ) Московского патриархата Даниил считает, что власти Эстонии приняли решение поддержать законопроект, предусматривающий разрыв связей ЭПЦ с Русской православной церковью (РПЦ), еще до его подачи на рассмотрение в парламент страны.
Ранее телерадиокомпания ERR сообщала, что правовая комиссия Рийгикогу (парламента Эстонии) поддержала законопроект о церкви, предусматривающий разрыв связи ЭПЦ с Московским патриархатом.
"Мне казалось, было бы логично, если бы такое заседание имело бы место, скажем, в начале октября, перед тем, как министр вышел с политическим заявлением (о законопроекте о церкви - ред.) в парламент. Последовательность этих шагов создает впечатление, что при всем том, что комиссия действительно работала плодотворно, решение уже принято", - заявил епископ Даниил, его слова приводит телерадиокомпания ERR. Таким образом он прокомментировал состоявшееся во вторник в правовой комиссии парламента открытое обсуждение законопроекта о церкви.
Ранее телерадиокомпания ERR со ссылкой на министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса сообщала, что правительство Эстонии одобрило законопроект о внесении поправок в закон о Церкви, в случае его одобрения местным парламентом ЭПЦ будет вынуждена разорвать связи с Московским патриархатом. По данным портала, после вступления поправок в силу религиозные учреждения должны будут изменить свой устав в соответствии с новым законом в течение двух месяцев.
ЭПЦ получила в Русской православной церкви право самоуправления в 1920 году, что было подтверждено томосом (грамотой) патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 1993 году. В 2024 году Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии уведомил главу ЭПЦ митрополита Евгения (Решетникова) о том, что ему отказано в продлении временного вида на жительство. Митрополит, который возглавлял ЭПЦ с 2018 года, был вынужден покинуть страну.
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общество , эстония, москва
Общество , Экономика, ЭСТОНИЯ, МОСКВА
В Эстонской церкви прокомментировали решение о разрыве связей с РПЦ
Епископ ЭПЦ: Эстония приняла решение о разрыве связей с РПЦ еще до его подачи
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Епископ Эстонской православной церкви (ЭПЦ) Московского патриархата Даниил считает, что власти Эстонии приняли решение поддержать законопроект, предусматривающий разрыв связей ЭПЦ с Русской православной церковью (РПЦ), еще до его подачи на рассмотрение в парламент страны.
Ранее телерадиокомпания ERR сообщала, что правовая комиссия Рийгикогу (парламента Эстонии) поддержала законопроект о церкви, предусматривающий разрыв связи ЭПЦ с Московским патриархатом.
"Мне казалось, было бы логично, если бы такое заседание имело бы место, скажем, в начале октября, перед тем, как министр вышел с политическим заявлением (о законопроекте о церкви - ред.) в парламент. Последовательность этих шагов создает впечатление, что при всем том, что комиссия действительно работала плодотворно, решение уже принято", - заявил епископ Даниил, его слова приводит телерадиокомпания ERR. Таким образом он прокомментировал состоявшееся во вторник в правовой комиссии парламента открытое обсуждение законопроекта о церкви.
Ранее телерадиокомпания ERR со ссылкой на министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса сообщала, что правительство Эстонии одобрило законопроект о внесении поправок в закон о Церкви, в случае его одобрения местным парламентом ЭПЦ будет вынуждена разорвать связи с Московским патриархатом. По данным портала, после вступления поправок в силу религиозные учреждения должны будут изменить свой устав в соответствии с новым законом в течение двух месяцев.
ЭПЦ получила в Русской православной церкви право самоуправления в 1920 году, что было подтверждено томосом (грамотой) патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 1993 году. В 2024 году Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии уведомил главу ЭПЦ митрополита Евгения (Решетникова) о том, что ему отказано в продлении временного вида на жительство. Митрополит, который возглавлял ЭПЦ с 2018 года, был вынужден покинуть страну.