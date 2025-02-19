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Российский рынок акций слегка снижается в начале торгов - 19.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250219/rynok-855057016.html
Российский рынок акций слегка снижается в начале торгов
Российский рынок акций слегка снижается в начале торгов - 19.02.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций слегка снижается в начале торгов
Российский рынок акций немного снижается в начале основной торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи. | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T11:04+0300
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций немного снижается в начале основной торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.54 мск опускается на 0,15%, до 3253,79 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - повышается на 0,24% до 1209,88 пункта В частности, заметно дешевеют бумаги "Позитива" (-1,3%), ПИКа (-0,8%), "Европлана" (-0,6%), АФК "Система" (-0,5%), "Фосагро" (-0,3%). Сильно дорожают бумаги "Промомеда" (+10%) – после новостей о выходе на рынок первого отечественного прорывного препарата для похудания "Тирзетта" (тирзепатида). Также заметно дорожают бумаги "Совкомфлота" (+1,7%), "Полюса" (+1,6%), "Юнипро" (+1,3%). Особого импульса к росту российского рынка акций пока не видно, отмечает Екатерина Крылова из Промсвязьбанка. Текущая фаза коррекции-стабилизации носит технический характер, и просто необходима для снятия технической перекупленности, но при этом вряд ли будет глубокой и длительной, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Хотелось бы, конечно, сделать новые покупки при индексе Мосбиржи в районе сильной технической поддержки 2930 пунктов, но вряд ли до этого дойдет дело", - заключает он.
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рынки, торги, акции
Экономика, Рынки, Торги, Акции
11:04 19.02.2025
 
Российский рынок акций слегка снижается в начале торгов

Российский рынок акций слегка снижается в начале основных торгов среды

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций немного снижается в начале основной торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.54 мск опускается на 0,15%, до 3253,79 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - повышается на 0,24% до 1209,88 пункта
В частности, заметно дешевеют бумаги "Позитива" (-1,3%), ПИКа (-0,8%), "Европлана" (-0,6%), АФК "Система" (-0,5%), "Фосагро" (-0,3%).
Сильно дорожают бумаги "Промомеда" (+10%) – после новостей о выходе на рынок первого отечественного прорывного препарата для похудания "Тирзетта" (тирзепатида). Также заметно дорожают бумаги "Совкомфлота" (+1,7%), "Полюса" (+1,6%), "Юнипро" (+1,3%).
Особого импульса к росту российского рынка акций пока не видно, отмечает Екатерина Крылова из Промсвязьбанка.
Текущая фаза коррекции-стабилизации носит технический характер, и просто необходима для снятия технической перекупленности, но при этом вряд ли будет глубокой и длительной, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Хотелось бы, конечно, сделать новые покупки при индексе Мосбиржи в районе сильной технической поддержки 2930 пунктов, но вряд ли до этого дойдет дело", - заключает он.
% Юань - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
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