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Российский рынок акций слегка снижается в начале торгов

Российский рынок акций слегка снижается в начале торгов - 19.02.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций слегка снижается в начале торгов

Российский рынок акций немного снижается в начале основной торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи. | 19.02.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций немного снижается в начале основной торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.54 мск опускается на 0,15%, до 3253,79 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - повышается на 0,24% до 1209,88 пункта В частности, заметно дешевеют бумаги "Позитива" (-1,3%), ПИКа (-0,8%), "Европлана" (-0,6%), АФК "Система" (-0,5%), "Фосагро" (-0,3%). Сильно дорожают бумаги "Промомеда" (+10%) – после новостей о выходе на рынок первого отечественного прорывного препарата для похудания "Тирзетта" (тирзепатида). Также заметно дорожают бумаги "Совкомфлота" (+1,7%), "Полюса" (+1,6%), "Юнипро" (+1,3%). Особого импульса к росту российского рынка акций пока не видно, отмечает Екатерина Крылова из Промсвязьбанка. Текущая фаза коррекции-стабилизации носит технический характер, и просто необходима для снятия технической перекупленности, но при этом вряд ли будет глубокой и длительной, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Хотелось бы, конечно, сделать новые покупки при индексе Мосбиржи в районе сильной технической поддержки 2930 пунктов, но вряд ли до этого дойдет дело", - заключает он.

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рынки, торги, акции