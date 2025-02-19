https://1prime.ru/20250219/rynok-855068551.html

Российский рынок акций незначительно снижается во второй половине торгов

Российский рынок акций незначительно снижается во второй половине торгов - 19.02.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций незначительно снижается во второй половине торгов

Российский рынок акций демонстрирует небольшое снижение во второй половине основной торговой сессии среды, следует из данных торгов. | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T16:02+0300

2025-02-19T16:02+0300

2025-02-19T16:02+0300

экономика

российский рынок акций

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/69/841356947_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_606d2e9b99526466cfbaf7c618834dc6.jpg

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует небольшое снижение во второй половине основной торговой сессии среды, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.47 мск снижался на 0,17%, до 3 253,34 пункта. Апрельский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,67%, до 76,35 доллара за баррель. Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном коррекционном минусе и отступил от минимумов дня, оставаясь в ожидании геополитических новостей, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Российский рынок акций на утренней сессии пытался скорректировать вчерашнюю просадку, однако на старте основных торгов устремился вниз... Негативом выступила новость о том, что постпреды ЕС согласовали 16-й пакет санкций против РФ. В частности, против 13 банков и 73 нефтяных танкеров. Кроме того, по данным источников, новый пакет санкций включает поэтапный запрет для стран ЕС на покупку определенных видов продукции из российского алюминия", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Теперь согласованный постпредами санкционный пакет направят на рассмотрение лидеров стран ЕС, добавил он. "Геополитика остается ключевым фактором, влияющим на ход торгов. После в целом позитивных переговоров в Эр-Рияде инвесторы надеются на скорую встречу Трампа и Путина, которая может способствовать урегулированию украинского конфликта. В то же время позиция Евросоюза остается жесткой: к 24 февраля страны ЕС могут утвердить 16-й пакет санкций, который, скорее всего, будет включать ограничения на поставки российского алюминия, а также новые санкции в отношении банков и нефтетанкеров", - комментирует Гордей Смирнов из ФГ "Финам". Вероятно, в ближайшие месяцы рынок будет сохранять значительную волатильность на фоне неоднозначных внешнеполитических сигналов, добавил эксперт. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста – акции банка "Санкт-Петербург" (+6,83%), "Сегежи" (+5,78%), "Промомеда" (+4,87%), "Селигдара" (+2,96%), ДВМП (+2,35%), "Аэрофлота" (+1,78%). "Акции "Промомеда" поддержала новость о планах создать перечень стратегически значимых лекарственных средств, которые будут производить внутри страны, а государство будет их закупать напрямую у производителя. Это может привести к существенному увеличению объемов производства и продаж таких лекарств. Завтра компания опубликует операционные результаты за 2024 год", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "На рынке акций наблюдается некоторая ротация между секторами, в рамках которой инвесторы пытаются определить бенефициаров смягчения геополитической повестки. На этом фоне почти 2% прибавляют, например, акции "Аэрофлота". Кроме того, повышение котировок золота, которые консолидируются вблизи рекордных максимумов, подпитывает спрос на акции золотодобывающих компаний, "Полюса" и "Норникеля", например", - комментирует Наталия Пырьева из "Цифра брокер". В лидерах снижения стоимости – акции "Мечела" (префы снижаются на 6,37%, обыкновенные акции – на 4,03%), ПИКа (-4,87%), Московского кредитного банка (-2,64%), "Мосэнерго" (-2,19%), "Позитива" (-2,14%). ПРОГНОЗЫ Смирнов из ФГ "Финам" ожидает закрытия в "красной зоне". "Скорее всего, в отсутствие существенного изменения новостного фона, а также сырьевого и валютного факторов индекс Мосбиржи будет консолидироваться в диапазоне этой недели 3220–3360 пунктов", - считает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

https://1prime.ru/20250219/dollar-855068415.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций