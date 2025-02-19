https://1prime.ru/20250219/sanktsii-855056613.html
ЕС продлил санкции за признание Россией ДНР и ЛНР еще на год
ЕС продлил санкции за признание Россией ДНР и ЛНР еще на год - 19.02.2025, ПРАЙМ
ЕС продлил санкции за признание Россией ДНР и ЛНР еще на год
Совет Европейского союза принял решение о продлении действующих санкций, введенных в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T10:55+0300
2025-02-19T10:55+0300
2025-02-19T10:55+0300
политика
лнр
донбасс
ес
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83982/41/839824197_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_9870083dd45cc320f6f8cdc7de4a9d80.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 фев – ПРАЙМ. Совет Европейского союза принял решение о продлении действующих санкций, введенных в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), еще на один год – до 24 февраля 2026 года. Соответствующий документ опубликован в официальном журнале ЕС."Дата заменена с 24 февраля 2025 года на 24 февраля 2026 года", - указывается в постановлении. Первоначально санкции, связанные с признанием ДНР и ЛНР, были введены 23 февраля 2022 года. Они предусматривают запрет на торговлю с этими территориями, а также на предоставление финансовых и иных услуг и ведение бизнеса.В период конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск служил местом проведения мирных переговоров, направленных на урегулирование ситуации. Первый протокол, призванный разрешить конфликт на востоке Украины, был подписан в Минске в сентябре 2014 года. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Этот документ из 13 пунктов предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения между украинскими силами и ополчением, а также другие меры, направленные на долгосрочное политическое урегулирование ситуации в регионе.Киевские власти систематически нарушали минские соглашения, что привело к тому, что 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что решение о признании республик Донбасса было обусловлено тем, что Киев открыто заявил о нежелании выполнять Минские соглашения, и дальнейшее ожидание было невозможным. "Минск-2" оставался действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской специальной военной операции на Украине.Референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к Российской Федерации были проведены с 23 по 27 сентября 2022 года. По результатам обработки всех бюллетеней, за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% избирателей в ДНР, 98,42% в ЛНР, 87,05% в Херсонской области и 93,11% в Запорожской области. 30 сентября президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов и подписал договоры с главами этих регионов о принятии их в состав России.
https://1prime.ru/20250218/pomosch-855044415.html
лнр
донбасс
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83982/41/839824197_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_2004ad89d660d1a16de686918ef9d757.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лнр, донбасс, ес, рф
Политика, ЛНР, ДОНБАСС, ЕС, РФ
ЕС продлил санкции за признание Россией ДНР и ЛНР еще на год
Совет Европейского союза принял решение о продлении действующих санкций
БРЮССЕЛЬ, 19 фев – ПРАЙМ. Совет Европейского союза принял решение о продлении действующих санкций, введенных в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), еще на один год – до 24 февраля 2026 года. Соответствующий документ опубликован в официальном журнале ЕС.
"Дата заменена с 24 февраля 2025 года на 24 февраля 2026 года", - указывается в постановлении.
Первоначально санкции, связанные с признанием ДНР и ЛНР, были введены 23 февраля 2022 года. Они предусматривают запрет на торговлю с этими территориями, а также на предоставление финансовых и иных услуг и ведение бизнеса.
В период конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск служил местом проведения мирных переговоров, направленных на урегулирование ситуации. Первый протокол, призванный разрешить конфликт на востоке Украины, был подписан в Минске в сентябре 2014 года. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Этот документ из 13 пунктов предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения между украинскими силами и ополчением, а также другие меры, направленные на долгосрочное политическое урегулирование ситуации в регионе.
Киевские власти систематически нарушали минские соглашения, что привело к тому, что 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что решение о признании республик Донбасса было обусловлено тем, что Киев открыто заявил о нежелании выполнять Минские соглашения, и дальнейшее ожидание было невозможным. "Минск-2" оставался действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской специальной военной операции на Украине.
Референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к Российской Федерации были проведены с 23 по 27 сентября 2022 года. По результатам обработки всех бюллетеней, за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% избирателей в ДНР, 98,42% в ЛНР, 87,05% в Херсонской области и 93,11% в Запорожской области. 30 сентября президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов и подписал договоры с главами этих регионов о принятии их в состав России.
Назло Трампу. ЕС готовит большой пакет военной помощи Киеву, пишет Politico