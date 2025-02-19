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ЕС продлил санкции за признание Россией ДНР и ЛНР еще на год

ЕС продлил санкции за признание Россией ДНР и ЛНР еще на год - 19.02.2025, ПРАЙМ

ЕС продлил санкции за признание Россией ДНР и ЛНР еще на год

Совет Европейского союза принял решение о продлении действующих санкций, введенных в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T10:55+0300

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БРЮССЕЛЬ, 19 фев – ПРАЙМ. Совет Европейского союза принял решение о продлении действующих санкций, введенных в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), еще на один год – до 24 февраля 2026 года. Соответствующий документ опубликован в официальном журнале ЕС."Дата заменена с 24 февраля 2025 года на 24 февраля 2026 года", - указывается в постановлении. Первоначально санкции, связанные с признанием ДНР и ЛНР, были введены 23 февраля 2022 года. Они предусматривают запрет на торговлю с этими территориями, а также на предоставление финансовых и иных услуг и ведение бизнеса.В период конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск служил местом проведения мирных переговоров, направленных на урегулирование ситуации. Первый протокол, призванный разрешить конфликт на востоке Украины, был подписан в Минске в сентябре 2014 года. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Этот документ из 13 пунктов предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения между украинскими силами и ополчением, а также другие меры, направленные на долгосрочное политическое урегулирование ситуации в регионе.Киевские власти систематически нарушали минские соглашения, что привело к тому, что 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что решение о признании республик Донбасса было обусловлено тем, что Киев открыто заявил о нежелании выполнять Минские соглашения, и дальнейшее ожидание было невозможным. "Минск-2" оставался действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской специальной военной операции на Украине.Референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к Российской Федерации были проведены с 23 по 27 сентября 2022 года. По результатам обработки всех бюллетеней, за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% избирателей в ДНР, 98,42% в ЛНР, 87,05% в Херсонской области и 93,11% в Запорожской области. 30 сентября президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов и подписал договоры с главами этих регионов о принятии их в состав России.

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