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Послы ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России

Послы ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России - 19.02.2025, ПРАЙМ

Послы ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России

Представители стран ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России, он включает запрет импорта первичного алюминия. Об этом сообщает агентство Reuters со... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T11:22+0300

2025-02-19T11:22+0300

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Представители стран ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России, он включает запрет импорта первичного алюминия. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов блока."Послы ЕС... согласовали 16-й пакет санкций против России... Санкции включают запрет на импорт первичного алюминия из России и добавление в черный список 73... судов (якобы причастных к перевозке российских энергоресурсов - ред.)", - говорится в сообщении агентства.Ранее Евросоюз заявлял о намерении ввести в действие 16-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля.В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20250219/sanktsii-855056613.html

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