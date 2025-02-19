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Послы ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России - 19.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250219/sanktsii-855057820.html
Послы ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России
Послы ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России - 19.02.2025, ПРАЙМ
Послы ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России
Представители стран ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России, он включает запрет импорта первичного алюминия. Об этом сообщает агентство Reuters со... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T11:22+0300
2025-02-19T11:23+0300
экономика
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Представители стран ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России, он включает запрет импорта первичного алюминия. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов блока."Послы ЕС... согласовали 16-й пакет санкций против России... Санкции включают запрет на импорт первичного алюминия из России и добавление в черный список 73... судов (якобы причастных к перевозке российских энергоресурсов - ред.)", - говорится в сообщении агентства.Ранее Евросоюз заявлял о намерении ввести в действие 16-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля.В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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россия, ес
Экономика, РОССИЯ, ЕС
11:22 19.02.2025 (обновлено: 11:23 19.02.2025)
 
Послы ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России

Reuters: послы стран ЕС одобрили новые санкции против России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Представители стран ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России, он включает запрет импорта первичного алюминия. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов блока.
"Послы ЕС... согласовали 16-й пакет санкций против России... Санкции включают запрет на импорт первичного алюминия из России и добавление в черный список 73... судов (якобы причастных к перевозке российских энергоресурсов - ред.)", - говорится в сообщении агентства.
Ранее Евросоюз заявлял о намерении ввести в действие 16-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля.
В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
ЕС продлил санкции за признание Россией ДНР и ЛНР еще на год
10:55
 
ЭкономикаРОССИЯЕС
 
 
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