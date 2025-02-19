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Стал известен новый пакет санкций ЕС против России
Стал известен новый пакет санкций ЕС против России - 19.02.2025, ПРАЙМ
Стал известен новый пакет санкций ЕС против России
Новый пакет санкций ЕС против РФ затрагивает 13 банков, включает постепенный запрет на импорт определенной продукции из российского алюминия, сообщает газета... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T11:44+0300
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МОСКВА, 19 фев – ПРАЙМ. Новый пакет санкций ЕС против РФ затрагивает 13 банков, включает постепенный запрет на импорт определенной продукции из российского алюминия, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник."Санкции нацелены на еще 13 банков... и постепенный запрет для стран ЕС на покупку определенных типов продукции из российского алюминия", - пишет издание со ссылкой на людей, ознакомленных с содержанием документа.Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатов блока сообщало о том, что представители стран ЕС согласовали 16-й пакет санкций против РФ, он включает запрет импорта первичного алюминия.
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Политика, РФ, ЕС, Financial Times, Мировая экономика, РОССИЯ
Стал известен новый пакет санкций ЕС против России
FT: новый пакет санкций ЕС против РФ затрагивает 13 банков и импорт алюминия