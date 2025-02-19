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СМИ: новые санкции ЕС включают запрет десятку банков РФ на доступ к SWIFT

СМИ: новые санкции ЕС включают запрет десятку банков РФ на доступ к SWIFT - 19.02.2025, ПРАЙМ

СМИ: новые санкции ЕС включают запрет десятку банков РФ на доступ к SWIFT

Новый пакет санкций ЕС против РФ включает запрет около десятку банков на доступ к системе SWIFT, прекращение транзакций с рядом портов и аэропортов, передает... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T12:10+0300

2025-02-19T12:10+0300

2025-02-19T12:10+0300

экономика

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Новый пакет санкций ЕС против РФ включает запрет около десятку банков на доступ к системе SWIFT, прекращение транзакций с рядом портов и аэропортов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов блока сообщало о том, что представители стран ЕС согласовали 16-й пакет санкций против РФ, он включает запрет импорта первичного алюминия. Газета Financial Times сообщила, что новый пакет санкций ЕС против России затрагивает 13 банков, включает постепенный запрет на импорт определенной продукции из российского алюминия. "Новые ограничения включают... запрет около десятку банков на доступ к... SWIFT", - говорится в публикации. Отмечается, что новый пакет санкций также предусматривает запрет на транзакции с рядом портов и аэропортов, которые якобы помогали обходить существующие ограничения. Еще представители стран ЕС согласились на дальнейшее ограничение экспорта ряда товаров в РФ, пишет Блумберг. По данным агентства, главы МИД стран ЕС, как ожидается, официально примут новые санкции на следующей неделе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40