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СМИ: новые санкции ЕС включают запрет десятку банков РФ на доступ к SWIFT
СМИ: новые санкции ЕС включают запрет десятку банков РФ на доступ к SWIFT - 19.02.2025, ПРАЙМ
СМИ: новые санкции ЕС включают запрет десятку банков РФ на доступ к SWIFT
Новый пакет санкций ЕС против РФ включает запрет около десятку банков на доступ к системе SWIFT, прекращение транзакций с рядом портов и аэропортов, передает... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T12:10+0300
2025-02-19T12:10+0300
2025-02-19T12:10+0300
экономика
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Новый пакет санкций ЕС против РФ включает запрет около десятку банков на доступ к системе SWIFT, прекращение транзакций с рядом портов и аэропортов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов блока сообщало о том, что представители стран ЕС согласовали 16-й пакет санкций против РФ, он включает запрет импорта первичного алюминия. Газета Financial Times сообщила, что новый пакет санкций ЕС против России затрагивает 13 банков, включает постепенный запрет на импорт определенной продукции из российского алюминия. "Новые ограничения включают... запрет около десятку банков на доступ к... SWIFT", - говорится в публикации. Отмечается, что новый пакет санкций также предусматривает запрет на транзакции с рядом портов и аэропортов, которые якобы помогали обходить существующие ограничения. Еще представители стран ЕС согласились на дальнейшее ограничение экспорта ряда товаров в РФ, пишет Блумберг. По данным агентства, главы МИД стран ЕС, как ожидается, официально примут новые санкции на следующей неделе.
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СМИ: новые санкции ЕС включают запрет десятку банков РФ на доступ к SWIFT
Bloomberg: новые санкции ЕС против РФ включают запрет десятку банков на доступ к SWIFT
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Новый пакет санкций ЕС против РФ включает запрет около десятку банков на доступ к системе SWIFT, прекращение транзакций с рядом портов и аэропортов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов блока сообщало о том, что представители стран ЕС согласовали 16-й пакет санкций против РФ, он включает запрет импорта первичного алюминия. Газета Financial Times сообщила, что новый пакет санкций ЕС против России затрагивает 13 банков, включает постепенный запрет на импорт определенной продукции из российского алюминия.
"Новые ограничения включают... запрет около десятку банков на доступ к... SWIFT", - говорится в публикации.
Отмечается, что новый пакет санкций также предусматривает запрет на транзакции с рядом портов и аэропортов, которые якобы помогали обходить существующие ограничения. Еще представители стран ЕС согласились на дальнейшее ограничение экспорта ряда товаров в РФ, пишет Блумберг.
По данным агентства, главы МИД стран ЕС, как ожидается, официально примут новые санкции на следующей неделе.
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