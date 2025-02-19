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Сийярто рассказал, в каком случае про санкции "можно будет забыть" - 19.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250219/sanktsii-855060705.html
Сийярто рассказал, в каком случае про санкции "можно будет забыть"
Сийярто рассказал, в каком случае про санкции "можно будет забыть" - 19.02.2025, ПРАЙМ
Сийярто рассказал, в каком случае про санкции "можно будет забыть"
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что улучшение взаимоотношений России и США приведет к тому, что про... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T12:24+0300
2025-02-19T12:24+0300
экономика
россия
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 19 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что улучшение взаимоотношений России и США приведет к тому, что про санкционную политику "можно будет забыть", ее время прошло. "Время санкционной политики прошло, возникла новая реальность, поскольку переговоры между США и Россией складываются весьма обнадеживающе, и мы искренне надеемся, что американо-российские отношения улучшатся в будущем настолько, что всю эту санкционную политику можно будет забыть", - сказал Сийярто в видеообращении.
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россия, петер сийярто
Экономика, РОССИЯ, Петер Сийярто
12:24 19.02.2025
 
Сийярто рассказал, в каком случае про санкции "можно будет забыть"

Сийярто: с развитием отношений РФ и США про санкции "можно будет забыть"

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей
ПМЭФ-2024. Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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БУДАПЕШТ, 19 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что улучшение взаимоотношений России и США приведет к тому, что про санкционную политику "можно будет забыть", ее время прошло.
"Время санкционной политики прошло, возникла новая реальность, поскольку переговоры между США и Россией складываются весьма обнадеживающе, и мы искренне надеемся, что американо-российские отношения улучшатся в будущем настолько, что всю эту санкционную политику можно будет забыть", - сказал Сийярто в видеообращении.
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