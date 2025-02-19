https://1prime.ru/20250219/sanktsii-855061326.html
Новые санкции ЕС ограничат продажу России игровых консолей и джойстиков
Новые санкции ЕС ограничат продажу России игровых консолей и джойстиков - 19.02.2025, ПРАЙМ
Новые санкции ЕС ограничат продажу России игровых консолей и джойстиков
Новые санкции ЕС против РФ включают ограничение на продажу России игровых консолей, джойстиков, авиасимуляторов, а также включают запрет на экспорт хрома и ряда | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T12:35+0300
2025-02-19T12:35+0300
2025-02-19T12:36+0300
экономика
россия
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83916/95/839169590_0:243:2916:1883_1920x0_80_0_0_5872fffa428b0d7d68697ddead27166a.jpg
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Новые санкции ЕС против РФ включают ограничение на продажу России игровых консолей, джойстиков, авиасимуляторов, а также включают запрет на экспорт хрома и ряда химикатов, передает агентство Reuters. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов блока сообщало о том, что представители стран ЕС согласовали 16-й пакет санкций против РФ. По данным агентства, в санкционные списки будут включены еще 48 физлиц и 35 юрлиц. "Продажи игровых консолей, джойстиков и авиасимуляторов также будут ограничены", - говорится в статье, которая ссылается на дипломата ЕС. Как отмечает Reuters, новые санкции помимо этого предусматривают запрет на экспорт хрома и ряда химикатов, а также на обслуживание нефте- и газоперерабатывающих предприятий.
https://1prime.ru/20250219/smi-855060813.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83916/95/839169590_213:0:2801:1941_1920x0_80_0_0_ba0755e316dee659f2f8ebf259d63c45.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ес
Новые санкции ЕС ограничат продажу России игровых консолей и джойстиков
Reuters: новые санкции ЕС ограничат продажу России игровых консолей и джойстиков
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Новые санкции ЕС против РФ включают ограничение на продажу России игровых консолей, джойстиков, авиасимуляторов, а также включают запрет на экспорт хрома и ряда химикатов, передает агентство Reuters.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов блока сообщало о том, что представители стран ЕС согласовали 16-й пакет санкций против РФ.
По данным агентства, в санкционные списки будут включены еще 48 физлиц и 35 юрлиц.
"Продажи игровых консолей, джойстиков и авиасимуляторов также будут ограничены", - говорится в статье, которая ссылается на дипломата ЕС.
Как отмечает Reuters, новые санкции помимо этого предусматривают запрет на экспорт хрома и ряда химикатов, а также на обслуживание нефте- и газоперерабатывающих предприятий.
Новые санкции ЕС включают запрет на вещание восьми российским СМИ в Европе