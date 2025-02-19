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Новые санкции ЕС ограничат продажу России игровых консолей и джойстиков

Новые санкции ЕС ограничат продажу России игровых консолей и джойстиков - 19.02.2025, ПРАЙМ

Новые санкции ЕС ограничат продажу России игровых консолей и джойстиков

Новые санкции ЕС против РФ включают ограничение на продажу России игровых консолей, джойстиков, авиасимуляторов, а также включают запрет на экспорт хрома и ряда | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T12:35+0300

2025-02-19T12:35+0300

2025-02-19T12:36+0300

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Новые санкции ЕС против РФ включают ограничение на продажу России игровых консолей, джойстиков, авиасимуляторов, а также включают запрет на экспорт хрома и ряда химикатов, передает агентство Reuters. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов блока сообщало о том, что представители стран ЕС согласовали 16-й пакет санкций против РФ. По данным агентства, в санкционные списки будут включены еще 48 физлиц и 35 юрлиц. "Продажи игровых консолей, джойстиков и авиасимуляторов также будут ограничены", - говорится в статье, которая ссылается на дипломата ЕС. Как отмечает Reuters, новые санкции помимо этого предусматривают запрет на экспорт хрома и ряда химикатов, а также на обслуживание нефте- и газоперерабатывающих предприятий.

https://1prime.ru/20250219/smi-855060813.html

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