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Новые санкции ЕС ограничат продажу России игровых консолей и джойстиков - 19.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Новые санкции ЕС ограничат продажу России игровых консолей и джойстиков
Новые санкции ЕС ограничат продажу России игровых консолей и джойстиков - 19.02.2025, ПРАЙМ
Новые санкции ЕС ограничат продажу России игровых консолей и джойстиков
Новые санкции ЕС против РФ включают ограничение на продажу России игровых консолей, джойстиков, авиасимуляторов, а также включают запрет на экспорт хрома и ряда | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T12:35+0300
2025-02-19T12:36+0300
экономика
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Новые санкции ЕС против РФ включают ограничение на продажу России игровых консолей, джойстиков, авиасимуляторов, а также включают запрет на экспорт хрома и ряда химикатов, передает агентство Reuters. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов блока сообщало о том, что представители стран ЕС согласовали 16-й пакет санкций против РФ. По данным агентства, в санкционные списки будут включены еще 48 физлиц и 35 юрлиц. "Продажи игровых консолей, джойстиков и авиасимуляторов также будут ограничены", - говорится в статье, которая ссылается на дипломата ЕС. Как отмечает Reuters, новые санкции помимо этого предусматривают запрет на экспорт хрома и ряда химикатов, а также на обслуживание нефте- и газоперерабатывающих предприятий.
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россия, ес
Экономика, РОССИЯ, ЕС
12:35 19.02.2025 (обновлено: 12:36 19.02.2025)
 
Новые санкции ЕС ограничат продажу России игровых консолей и джойстиков

Reuters: новые санкции ЕС ограничат продажу России игровых консолей и джойстиков

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Новые санкции ЕС против РФ включают ограничение на продажу России игровых консолей, джойстиков, авиасимуляторов, а также включают запрет на экспорт хрома и ряда химикатов, передает агентство Reuters.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов блока сообщало о том, что представители стран ЕС согласовали 16-й пакет санкций против РФ.
По данным агентства, в санкционные списки будут включены еще 48 физлиц и 35 юрлиц.
"Продажи игровых консолей, джойстиков и авиасимуляторов также будут ограничены", - говорится в статье, которая ссылается на дипломата ЕС.
Как отмечает Reuters, новые санкции помимо этого предусматривают запрет на экспорт хрома и ряда химикатов, а также на обслуживание нефте- и газоперерабатывающих предприятий.
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