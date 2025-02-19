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Названы отрасли ЕС, которые пострадают от санкций против алюминия РФ - 19.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Названы отрасли ЕС, которые пострадают от санкций против алюминия РФ
Названы отрасли ЕС, которые пострадают от санкций против алюминия РФ - 19.02.2025, ПРАЙМ
Названы отрасли ЕС, которые пострадают от санкций против алюминия РФ
Автомобильная промышленность и строительство прежде всего могут пострадать от решения Евросоюза ввести постепенный запрет на импорт российского первичного... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T17:52+0300
2025-02-19T17:53+0300
экономика
ес
санкции против рф
алюминий
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Автомобильная промышленность и строительство прежде всего могут пострадать от решения Евросоюза ввести постепенный запрет на импорт российского первичного алюминия в рамках 16-го пакета санкций против РФ, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Представители стран Евросоюза согласовали 16-й пакет санкций в отношении России, он включает, в частости, постепенный запрет импорта первичного алюминия из страны, написало ранее в среду агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов блока. Британская Financial Times со ссылкой на источники отмечала, что запрет коснется и определенной продукции из российского алюминия. На фоне сообщений СМИ о намерении ЕС ограничить ввоз металла из РФ стоимость алюминия поднялась до максимума за месяц, до 2700 долларов впервые с 20 января, следовало из данных торгов. "В основном ограничения почувствует автомобильная промышленность", - прокомментировал готовящиеся европейские санкции аналитик "БКС Мир инвестиций" Ахмед Алиев. По его оценкам, ЕС импортировал 340 тысяч тонн первичного алюминия из России по итогам 2024 года, что на 34% ниже в годовом выражении. "Запрет на ввоз первичного алюминия из России повлияет на все без исключения сектора экономики Европейского Союза, начиная от автопрома и заканчивая строительством. В зависимости от условий 16-го санкционного пакета сектора могут столкнуться с резким скачком цен на крылатый металл на европейском рынке или их постепенным подъемом на 10-15%. Учитывая тяжелую ситуацию в них, можно ожидать дальнейшего спада", - такое мнение высказал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Аналитики сходятся во мнении, что экспорт российского алюминия может быть переориентирован на рынки Китая, стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и СНГ. В Китае спрос на крылатый металл "растет на 2-5% ежегодно" и в перспективе ожидается дефицит, уточнил Алиев. "Судя по последним данным, российский первичный алюминий составляет около 10-12% в объемах импорта ЕС. До 2020 года долю европейского рынка в российских поставках алюминия можно оценить в около 30%", - отметил начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов.
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ес, санкции против рф, алюминий
Экономика, ЕС, санкции против РФ, алюминий
17:52 19.02.2025 (обновлено: 17:53 19.02.2025)
 
Названы отрасли ЕС, которые пострадают от санкций против алюминия РФ

Эксперты назвали отрасли ЕС, которые пострадают от санкций против алюминия РФ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Автомобильная промышленность и строительство прежде всего могут пострадать от решения Евросоюза ввести постепенный запрет на импорт российского первичного алюминия в рамках 16-го пакета санкций против РФ, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Представители стран Евросоюза согласовали 16-й пакет санкций в отношении России, он включает, в частости, постепенный запрет импорта первичного алюминия из страны, написало ранее в среду агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов блока. Британская Financial Times со ссылкой на источники отмечала, что запрет коснется и определенной продукции из российского алюминия. На фоне сообщений СМИ о намерении ЕС ограничить ввоз металла из РФ стоимость алюминия поднялась до максимума за месяц, до 2700 долларов впервые с 20 января, следовало из данных торгов.
"В основном ограничения почувствует автомобильная промышленность", - прокомментировал готовящиеся европейские санкции аналитик "БКС Мир инвестиций" Ахмед Алиев. По его оценкам, ЕС импортировал 340 тысяч тонн первичного алюминия из России по итогам 2024 года, что на 34% ниже в годовом выражении.
"Запрет на ввоз первичного алюминия из России повлияет на все без исключения сектора экономики Европейского Союза, начиная от автопрома и заканчивая строительством. В зависимости от условий 16-го санкционного пакета сектора могут столкнуться с резким скачком цен на крылатый металл на европейском рынке или их постепенным подъемом на 10-15%. Учитывая тяжелую ситуацию в них, можно ожидать дальнейшего спада", - такое мнение высказал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Русал - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
Россия снизила экспорт алюминия в ЕС до минимума
12:12
Аналитики сходятся во мнении, что экспорт российского алюминия может быть переориентирован на рынки Китая, стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и СНГ. В Китае спрос на крылатый металл "растет на 2-5% ежегодно" и в перспективе ожидается дефицит, уточнил Алиев.
"Судя по последним данным, российский первичный алюминий составляет около 10-12% в объемах импорта ЕС. До 2020 года долю европейского рынка в российских поставках алюминия можно оценить в около 30%", - отметил начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов.
 
ЭкономикаЕСсанкции против РФалюминий
 
 
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