https://1prime.ru/20250219/sanktsii-855077925.html
Названы отрасли ЕС, которые пострадают от санкций против алюминия РФ
Названы отрасли ЕС, которые пострадают от санкций против алюминия РФ - 19.02.2025, ПРАЙМ
Названы отрасли ЕС, которые пострадают от санкций против алюминия РФ
Автомобильная промышленность и строительство прежде всего могут пострадать от решения Евросоюза ввести постепенный запрет на импорт российского первичного... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T17:52+0300
2025-02-19T17:52+0300
2025-02-19T17:53+0300
экономика
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санкции против рф
алюминий
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Автомобильная промышленность и строительство прежде всего могут пострадать от решения Евросоюза ввести постепенный запрет на импорт российского первичного алюминия в рамках 16-го пакета санкций против РФ, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Представители стран Евросоюза согласовали 16-й пакет санкций в отношении России, он включает, в частости, постепенный запрет импорта первичного алюминия из страны, написало ранее в среду агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов блока. Британская Financial Times со ссылкой на источники отмечала, что запрет коснется и определенной продукции из российского алюминия. На фоне сообщений СМИ о намерении ЕС ограничить ввоз металла из РФ стоимость алюминия поднялась до максимума за месяц, до 2700 долларов впервые с 20 января, следовало из данных торгов. "В основном ограничения почувствует автомобильная промышленность", - прокомментировал готовящиеся европейские санкции аналитик "БКС Мир инвестиций" Ахмед Алиев. По его оценкам, ЕС импортировал 340 тысяч тонн первичного алюминия из России по итогам 2024 года, что на 34% ниже в годовом выражении. "Запрет на ввоз первичного алюминия из России повлияет на все без исключения сектора экономики Европейского Союза, начиная от автопрома и заканчивая строительством. В зависимости от условий 16-го санкционного пакета сектора могут столкнуться с резким скачком цен на крылатый металл на европейском рынке или их постепенным подъемом на 10-15%. Учитывая тяжелую ситуацию в них, можно ожидать дальнейшего спада", - такое мнение высказал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Аналитики сходятся во мнении, что экспорт российского алюминия может быть переориентирован на рынки Китая, стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и СНГ. В Китае спрос на крылатый металл "растет на 2-5% ежегодно" и в перспективе ожидается дефицит, уточнил Алиев. "Судя по последним данным, российский первичный алюминий составляет около 10-12% в объемах импорта ЕС. До 2020 года долю европейского рынка в российских поставках алюминия можно оценить в около 30%", - отметил начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов.
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ес, санкции против рф, алюминий
Экономика, ЕС, санкции против РФ, алюминий
Названы отрасли ЕС, которые пострадают от санкций против алюминия РФ
Эксперты назвали отрасли ЕС, которые пострадают от санкций против алюминия РФ
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Автомобильная промышленность и строительство прежде всего могут пострадать от решения Евросоюза ввести постепенный запрет на импорт российского первичного алюминия в рамках 16-го пакета санкций против РФ, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Представители стран Евросоюза согласовали 16-й пакет санкций в отношении России, он включает, в частости, постепенный запрет импорта первичного алюминия из страны, написало ранее в среду агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов блока. Британская Financial Times со ссылкой на источники отмечала, что запрет коснется и определенной продукции из российского алюминия. На фоне сообщений СМИ о намерении ЕС ограничить ввоз металла из РФ стоимость алюминия поднялась до максимума за месяц, до 2700 долларов впервые с 20 января, следовало из данных торгов.
"В основном ограничения почувствует автомобильная промышленность", - прокомментировал готовящиеся европейские санкции аналитик "БКС Мир инвестиций" Ахмед Алиев. По его оценкам, ЕС импортировал 340 тысяч тонн первичного алюминия из России по итогам 2024 года, что на 34% ниже в годовом выражении.
"Запрет на ввоз первичного алюминия из России повлияет на все без исключения сектора экономики Европейского Союза, начиная от автопрома и заканчивая строительством. В зависимости от условий 16-го санкционного пакета сектора могут столкнуться с резким скачком цен на крылатый металл на европейском рынке или их постепенным подъемом на 10-15%. Учитывая тяжелую ситуацию в них, можно ожидать дальнейшего спада", - такое мнение высказал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Россия снизила экспорт алюминия в ЕС до минимума
Аналитики сходятся во мнении, что экспорт российского алюминия может быть переориентирован на рынки Китая, стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и СНГ. В Китае спрос на крылатый металл "растет на 2-5% ежегодно" и в перспективе ожидается дефицит, уточнил Алиев.
"Судя по последним данным, российский первичный алюминий составляет около 10-12% в объемах импорта ЕС. До 2020 года долю европейского рынка в российских поставках алюминия можно оценить в около 30%", - отметил начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов.