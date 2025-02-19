https://1prime.ru/20250219/sanktsii-855077925.html

Названы отрасли ЕС, которые пострадают от санкций против алюминия РФ

Названы отрасли ЕС, которые пострадают от санкций против алюминия РФ - 19.02.2025, ПРАЙМ

Названы отрасли ЕС, которые пострадают от санкций против алюминия РФ

Автомобильная промышленность и строительство прежде всего могут пострадать от решения Евросоюза ввести постепенный запрет на импорт российского первичного... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T17:52+0300

2025-02-19T17:52+0300

2025-02-19T17:53+0300

экономика

ес

санкции против рф

алюминий

https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Автомобильная промышленность и строительство прежде всего могут пострадать от решения Евросоюза ввести постепенный запрет на импорт российского первичного алюминия в рамках 16-го пакета санкций против РФ, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Представители стран Евросоюза согласовали 16-й пакет санкций в отношении России, он включает, в частости, постепенный запрет импорта первичного алюминия из страны, написало ранее в среду агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов блока. Британская Financial Times со ссылкой на источники отмечала, что запрет коснется и определенной продукции из российского алюминия. На фоне сообщений СМИ о намерении ЕС ограничить ввоз металла из РФ стоимость алюминия поднялась до максимума за месяц, до 2700 долларов впервые с 20 января, следовало из данных торгов. "В основном ограничения почувствует автомобильная промышленность", - прокомментировал готовящиеся европейские санкции аналитик "БКС Мир инвестиций" Ахмед Алиев. По его оценкам, ЕС импортировал 340 тысяч тонн первичного алюминия из России по итогам 2024 года, что на 34% ниже в годовом выражении. "Запрет на ввоз первичного алюминия из России повлияет на все без исключения сектора экономики Европейского Союза, начиная от автопрома и заканчивая строительством. В зависимости от условий 16-го санкционного пакета сектора могут столкнуться с резким скачком цен на крылатый металл на европейском рынке или их постепенным подъемом на 10-15%. Учитывая тяжелую ситуацию в них, можно ожидать дальнейшего спада", - такое мнение высказал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Аналитики сходятся во мнении, что экспорт российского алюминия может быть переориентирован на рынки Китая, стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и СНГ. В Китае спрос на крылатый металл "растет на 2-5% ежегодно" и в перспективе ожидается дефицит, уточнил Алиев. "Судя по последним данным, российский первичный алюминий составляет около 10-12% в объемах импорта ЕС. До 2020 года долю европейского рынка в российских поставках алюминия можно оценить в около 30%", - отметил начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов.

https://1prime.ru/20250219/alyuminiy-855060396.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, санкции против рф, алюминий