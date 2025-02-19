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В Европе введут "черный список" капитанов российских танкеров - 19.02.2025, ПРАЙМ
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В Европе введут "черный список" капитанов российских танкеров
В Европе введут "черный список" капитанов российских танкеров - 19.02.2025, ПРАЙМ
В Европе введут "черный список" капитанов российских танкеров
Страны ЕС в рамках нового пакета антироссийских санкций вводят правовые механизмы для внесения в черный список капитанов российских танкеров, сообщает издание... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T18:24+0300
2025-02-19T18:24+0300
политика
ес
санкции против рф
черный список
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Страны ЕС в рамках нового пакета антироссийских санкций вводят правовые механизмы для внесения в черный список капитанов российских танкеров, сообщает издание EUоbserver со ссылкой на просмотренный документ. Ранее источник РИА Новости в Совете ЕС сообщил, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду согласовали новый, 16-й по счету пакет персональных и экономических санкций против России, его окончательно утвердят министры иностранных дел сообщества на заседании 24 февраля. "(Страны ЕС - ред.) вводят новые правовые критерии, чтобы в будущем также вносить в черный список капитанов российского "теневого флота" танкеров, которые помогают Москве нарушать западное нефтяное эмбарго", - пишет издание. В то же время отмечается, что европейская сторона "мало что делает" для ограничения импорта российского сжиженного газа в ЕС, а первоначальный проект черного списка, с которым ознакомился EUobserver, не содержал имен крупных российских бизнесменов, вместо них под санкции попали не высокопоставленные чиновники и работники СМИ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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ес, санкции против рф, черный список
Политика, ЕС, санкции против РФ, черный список
18:24 19.02.2025
 
В Европе введут "черный список" капитанов российских танкеров

EUobserver: ЕС в рамках новых санкций введет черный список капитанов танкеров РФ

© fotolia.com / EvrenKalinbacakТанкер
Танкер - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© fotolia.com / EvrenKalinbacak
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Страны ЕС в рамках нового пакета антироссийских санкций вводят правовые механизмы для внесения в черный список капитанов российских танкеров, сообщает издание EUоbserver со ссылкой на просмотренный документ.
Ранее источник РИА Новости в Совете ЕС сообщил, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду согласовали новый, 16-й по счету пакет персональных и экономических санкций против России, его окончательно утвердят министры иностранных дел сообщества на заседании 24 февраля.
"(Страны ЕС - ред.) вводят новые правовые критерии, чтобы в будущем также вносить в черный список капитанов российского "теневого флота" танкеров, которые помогают Москве нарушать западное нефтяное эмбарго", - пишет издание.
В то же время отмечается, что европейская сторона "мало что делает" для ограничения импорта российского сжиженного газа в ЕС, а первоначальный проект черного списка, с которым ознакомился EUobserver, не содержал имен крупных российских бизнесменов, вместо них под санкции попали не высокопоставленные чиновники и работники СМИ.
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В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
 
ПолитикаЕСсанкции против РФчерный список
 
 
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