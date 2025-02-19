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Евросоюз намерен приостановить ряд санкций против Сирии, передает Reuters - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Евросоюз намерен приостановить ряд санкций против Сирии, передает Reuters
Евросоюз намерен приостановить ряд санкций против Сирии, передает Reuters - 19.02.2025, ПРАЙМ
Евросоюз намерен приостановить ряд санкций против Сирии, передает Reuters
Евросоюз планирует приостановить санкции против Сирии в сферах энергетики, транспорта, реконструкции и банковских операций, передает агентство Reuters со... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T22:49+0300
2025-02-19T22:49+0300
экономика
евросоюз
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Евросоюз планирует приостановить санкции против Сирии в сферах энергетики, транспорта, реконструкции и банковских операций, передает агентство Reuters со ссылкой на проект документа. "В проекте декларации говорится, что Совет ЕС принял решение приостановить ряд ограничительных мер "в сферах энергетики, транспорта и реконструкции, а также для содействия связанным с этим финансовым и банковским операциям", - пишет агентство. Отмечается, что министры иностранных дел ЕС обсудят Сирию на встрече в Брюсселе 24 февраля. Там будет также обсуждаться вопрос, можно ли приостановить дальнейшие ограничительные меры в отношении Сирии.
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евросоюз
Экономика, Евросоюз
22:49 19.02.2025
 
Евросоюз намерен приостановить ряд санкций против Сирии, передает Reuters

Reuters: Евросоюз планирует приостановить ряд санкций против Сирии

© fotolia.com / pingvin57Дамаск
Дамаск - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© fotolia.com / pingvin57
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Евросоюз планирует приостановить санкции против Сирии в сферах энергетики, транспорта, реконструкции и банковских операций, передает агентство Reuters со ссылкой на проект документа.
"В проекте декларации говорится, что Совет ЕС принял решение приостановить ряд ограничительных мер "в сферах энергетики, транспорта и реконструкции, а также для содействия связанным с этим финансовым и банковским операциям", - пишет агентство.
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7 февраля, 10:29
Отмечается, что министры иностранных дел ЕС обсудят Сирию на встрече в Брюсселе 24 февраля. Там будет также обсуждаться вопрос, можно ли приостановить дальнейшие ограничительные меры в отношении Сирии.
 
ЭкономикаЕвросоюз
 
 
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