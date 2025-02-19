https://1prime.ru/20250219/sanktsii-855083555.html
Евросоюз намерен приостановить ряд санкций против Сирии, передает Reuters
Евросоюз намерен приостановить ряд санкций против Сирии, передает Reuters - 19.02.2025, ПРАЙМ
Евросоюз намерен приостановить ряд санкций против Сирии, передает Reuters
Евросоюз планирует приостановить санкции против Сирии в сферах энергетики, транспорта, реконструкции и банковских операций, передает агентство Reuters со... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T22:49+0300
2025-02-19T22:49+0300
2025-02-19T22:49+0300
экономика
евросоюз
https://cdnn.1prime.ru/img/76451/31/764513146_0:160:1700:1116_1920x0_80_0_0_b39048ce5e47002d86186ec7f545ea7e.jpg
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Евросоюз планирует приостановить санкции против Сирии в сферах энергетики, транспорта, реконструкции и банковских операций, передает агентство Reuters со ссылкой на проект документа. "В проекте декларации говорится, что Совет ЕС принял решение приостановить ряд ограничительных мер "в сферах энергетики, транспорта и реконструкции, а также для содействия связанным с этим финансовым и банковским операциям", - пишет агентство. Отмечается, что министры иностранных дел ЕС обсудят Сирию на встрече в Брюсселе 24 февраля. Там будет также обсуждаться вопрос, можно ли приостановить дальнейшие ограничительные меры в отношении Сирии.
https://1prime.ru/20250207/siriya-854746627.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76451/31/764513146_0:0:1700:1275_1920x0_80_0_0_edeab2451bfda52d0bd7628383779d18.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз
Евросоюз намерен приостановить ряд санкций против Сирии, передает Reuters
Reuters: Евросоюз планирует приостановить ряд санкций против Сирии
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Евросоюз планирует приостановить санкции против Сирии в сферах энергетики, транспорта, реконструкции и банковских операций, передает агентство Reuters со ссылкой на проект документа.
"В проекте декларации говорится, что Совет ЕС принял решение приостановить ряд ограничительных мер "в сферах энергетики, транспорта и реконструкции, а также для содействия связанным с этим финансовым и банковским операциям", - пишет агентство.
В Сирии сделали заявление о российских военных базах
Отмечается, что министры иностранных дел ЕС обсудят Сирию на встрече в Брюсселе 24 февраля. Там будет также обсуждаться вопрос, можно ли приостановить дальнейшие ограничительные меры в отношении Сирии.