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Сбербанк может ужесточить ответственность за оскорбления работников

Сбербанк может ужесточить ответственность за оскорбления работников - 19.02.2025, ПРАЙМ

Сбербанк может ужесточить ответственность за оскорбления работников

Сбербанк может выдвинуть предложения об ужесточении ответственности для людей, которые оскорбляют работников взыскания и урегулирования долгов и угрожают им,... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T00:22+0300

2025-02-19T00:22+0300

2025-02-19T00:22+0300

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Сбербанк может выдвинуть предложения об ужесточении ответственности для людей, которые оскорбляют работников взыскания и урегулирования долгов и угрожают им, если действующих норм закона для защиты в суде будет недостаточно, заявил директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" банка Денис Кузнецов. "В связи с масштабированием проблемы некорректного поведения клиентов в ситуации задолженности, неготовности к корректному взаимодействию с банком, "Сбер" оценивает возможность защиты интересов работников в суде с учетом действующих норм законодательства. Если в дальнейшем будет выявлена недостаточность этих мер для реального обеспечения комфорта и безопасности осуществления профессиональной деятельности взыскателя, мы рассмотрим иные варианты, в том числе связанные с разработкой предложений по совершенствованию законодательства", - заявил он. Кузнецов отметил, что в среднем каждый оператор контактного центра Сбербанка по работе с задолженностью сталкивается с разного рода агрессией со стороны клиентов до пяти раз в день, это могут быть как единичные оскорбления, так и угрозы. "Данная проблема беспокоит нас постоянно. Бывают отдельные всплески агрессивных входящих звонков в периоды продолжительных календарных каникул", - добавил он. Также Кузнецов подчеркнул, что банк работает над тем, чтобы свести к минимуму такие ситуации: операторы проходят обучение по инструментам снижения напряженности беседы, выводя ее в конструктивное русло. "Кроме того, сотрудники обучаются навыкам эффективного взаимодействия с клиентами в зависимости от готовности клиентов к сотрудничеству. Если избежать конфликтной со стороны клиента ситуации сотруднику не удалось, будет оказана психологическая поддержка", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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