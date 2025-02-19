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Шольц высказался о переговорах России и США в Эр-Рияде - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Шольц высказался о переговорах России и США в Эр-Рияде
Шольц высказался о переговорах России и США в Эр-Рияде - 19.02.2025, ПРАЙМ
Шольц высказался о переговорах России и США в Эр-Рияде
Канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров России и США в Эр-Рияде выразил опасения из-за того, какая роль будет отведена странам ЕС в этом мире, говорится в | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T10:16+0300
2025-02-19T10:16+0300
политика
россия
сша
германия
олаф шольц
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров России и США в Эр-Рияде выразил опасения из-за того, какая роль будет отведена странам ЕС в этом мире, говорится в материале издания Tagesschau."Очевидно, что Европейский Союз, как и США, должен внести свой вклад в обеспечение мира — если он, наконец, будет достигнут", — отметил он.По словам немецкого канцлера, ни одно решение по урегулированию украинского кризиса "не должно приниматься через голову Украины".Переговоры делегаций России США в Эр-Рияде продолжались 4,5 часа и освещали двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине, а также подготовку к предстоящей встрече лидеров двух стран.
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россия, сша, германия, олаф шольц
Политика, РОССИЯ, США, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц
10:16 19.02.2025
 
Шольц высказался о переговорах России и США в Эр-Рияде

Шольц после переговоров России и США призвал ЕС внести вклад в обеспечение мира

© Фото : European UnionКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© Фото : European Union
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров России и США в Эр-Рияде выразил опасения из-за того, какая роль будет отведена странам ЕС в этом мире, говорится в материале издания Tagesschau.
"Очевидно, что Европейский Союз, как и США, должен внести свой вклад в обеспечение мира — если он, наконец, будет достигнут", — отметил он.
По словам немецкого канцлера, ни одно решение по урегулированию украинского кризиса "не должно приниматься через голову Украины".
Переговоры делегаций России США в Эр-Рияде продолжались 4,5 часа и освещали двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине, а также подготовку к предстоящей встрече лидеров двух стран.
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ПолитикаРОССИЯСШАГЕРМАНИЯОлаф Шольц
 
 
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