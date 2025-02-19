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Шольц высказался о переговорах России и США в Эр-Рияде

Шольц высказался о переговорах России и США в Эр-Рияде - 19.02.2025, ПРАЙМ

Шольц высказался о переговорах России и США в Эр-Рияде

Канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров России и США в Эр-Рияде выразил опасения из-за того, какая роль будет отведена странам ЕС в этом мире, говорится в | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T10:16+0300

2025-02-19T10:16+0300

2025-02-19T10:16+0300

политика

россия

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олаф шольц

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров России и США в Эр-Рияде выразил опасения из-за того, какая роль будет отведена странам ЕС в этом мире, говорится в материале издания Tagesschau."Очевидно, что Европейский Союз, как и США, должен внести свой вклад в обеспечение мира — если он, наконец, будет достигнут", — отметил он.По словам немецкого канцлера, ни одно решение по урегулированию украинского кризиса "не должно приниматься через голову Украины".Переговоры делегаций России США в Эр-Рияде продолжались 4,5 часа и освещали двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине, а также подготовку к предстоящей встрече лидеров двух стран.

https://1prime.ru/20250218/peregovory-855035135.html

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россия, сша, германия, олаф шольц