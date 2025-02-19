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Швеция стала незаменимым игроком в формировании антироссийской безопасности
Швеция стала незаменимым игроком в формировании антироссийской безопасности - 19.02.2025, ПРАЙМ
Швеция стала незаменимым игроком в формировании антироссийской безопасности
Швеция, вступившая в НАТО год назад, целенаправленно позиционирует себя как незаменимого игрока в формировании будущего антироссийской части европейской... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T00:43+0300
2025-02-19T00:43+0300
2025-02-19T00:43+0300
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Швеция, вступившая в НАТО год назад, целенаправленно позиционирует себя как незаменимого игрока в формировании будущего антироссийской части европейской безопасности, говорится в исследовании института РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Отказавшись от нейтралитета, быстро интегрируясь в НАТО, всячески поддерживая Киев, Швеция целенаправленно позиционирует себя как незаменимый игрок в формировании будущего антироссийской части европейской безопасности", - отмечается в исследовании Института Европы.
Швеция стала членом НАТО 7 марта 2024 года. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, поскольку у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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Экономика, Общество , Мировая экономика, ШВЕЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, Киев, Владимир Путин, НАТО
Швеция стала незаменимым игроком в формировании антироссийской безопасности
Институт Европы: Швеция целенаправленно позиционирует себя как незаменимый игрок
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Швеция, вступившая в НАТО год назад, целенаправленно позиционирует себя как незаменимого игрока в формировании будущего антироссийской части европейской безопасности, говорится в исследовании института РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Отказавшись от нейтралитета, быстро интегрируясь в НАТО, всячески поддерживая Киев, Швеция целенаправленно позиционирует себя как незаменимый игрок в формировании будущего антироссийской части европейской безопасности", - отмечается в исследовании Института Европы.
Швеция стала членом НАТО 7 марта 2024 года. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, поскольку у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.