https://1prime.ru/20250219/shvetsija-855046702.html

Швеция стала незаменимым игроком в формировании антироссийской безопасности

Швеция стала незаменимым игроком в формировании антироссийской безопасности - 19.02.2025, ПРАЙМ

Швеция стала незаменимым игроком в формировании антироссийской безопасности

Швеция, вступившая в НАТО год назад, целенаправленно позиционирует себя как незаменимого игрока в формировании будущего антироссийской части европейской... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T00:43+0300

2025-02-19T00:43+0300

2025-02-19T00:43+0300

экономика

общество

мировая экономика

швеция

финляндия

киев

владимир путин

нато

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855046702.jpg?1739915005

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Швеция, вступившая в НАТО год назад, целенаправленно позиционирует себя как незаменимого игрока в формировании будущего антироссийской части европейской безопасности, говорится в исследовании института РАН, который есть в распоряжении РИА Новости. "Отказавшись от нейтралитета, быстро интегрируясь в НАТО, всячески поддерживая Киев, Швеция целенаправленно позиционирует себя как незаменимый игрок в формировании будущего антироссийской части европейской безопасности", - отмечается в исследовании Института Европы. Швеция стала членом НАТО 7 марта 2024 года. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, поскольку у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

швеция

финляндия

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, швеция, финляндия, киев, владимир путин, нато