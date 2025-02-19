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Швеция будет стремиться к наращиванию военной мощи, заявили в РАН
Швеция будет стремиться к наращиванию военной мощи, заявили в РАН - 19.02.2025, ПРАЙМ
Швеция будет стремиться к наращиванию военной мощи, заявили в РАН
Вступившая почти год назад в НАТО Швеция будет и дальше стремиться к наращиванию своей военно-технической мощи, чтобы стать лидером среди стран альянса в... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T04:26+0300
2025-02-19T04:26+0300
2025-02-19T04:26+0300
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Вступившая почти год назад в НАТО Швеция будет и дальше стремиться к наращиванию своей военно-технической мощи, чтобы стать лидером среди стран альянса в Балтийско-Скандинавском макрорегионе, говорится в исследовании Института Европы РАН, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Оценивая темпы военно-политических действий и военного строительства Швеции за истекший год, можно спрогнозировать, что Стокгольм будет и дальше стремиться к наращиванию своей военно-технической мощи. Это даст ему возможность превращаться в реального военного лидера среди стран альянса в Балтийско-Скандинавском макрорегионе", - говорится в документе.
В исследовании также отмечается, что Швеция за год в НАТО нарастила военные расходы на 11,4%.
Швеция стала членом НАТО 7 марта 2024 года. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, поскольку у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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общество , мировая экономика, швеция, финляндия, стокгольм, владимир путин, нато
Экономика, Общество , Мировая экономика, ШВЕЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, СТОКГОЛЬМ, Владимир Путин, НАТО
Швеция будет стремиться к наращиванию военной мощи, заявили в РАН
Институт Европы РАН: Швеция будет стремиться к наращиванию военной мощи
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Вступившая почти год назад в НАТО Швеция будет и дальше стремиться к наращиванию своей военно-технической мощи, чтобы стать лидером среди стран альянса в Балтийско-Скандинавском макрорегионе, говорится в исследовании Института Европы РАН, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Оценивая темпы военно-политических действий и военного строительства Швеции за истекший год, можно спрогнозировать, что Стокгольм будет и дальше стремиться к наращиванию своей военно-технической мощи. Это даст ему возможность превращаться в реального военного лидера среди стран альянса в Балтийско-Скандинавском макрорегионе", - говорится в документе.
В исследовании также отмечается, что Швеция за год в НАТО нарастила военные расходы на 11,4%.
Швеция стала членом НАТО 7 марта 2024 года. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, поскольку у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.