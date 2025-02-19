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Apple презентовал бюджетный смартфон iPhone 16e - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Apple презентовал бюджетный смартфон iPhone 16e
Apple презентовал бюджетный смартфон iPhone 16e - 19.02.2025, ПРАЙМ
Apple презентовал бюджетный смартфон iPhone 16e
Американская корпорация Apple представила бюджетный смартфон iPhone 16e с чипом A18, спутниковой связью и функциями Apple Intelligence, следует из релиза... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T20:47+0300
2025-02-19T20:48+0300
экономика
apple
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Американская корпорация Apple представила бюджетный смартфон iPhone 16e с чипом A18, спутниковой связью и функциями Apple Intelligence, следует из релиза компании. "Сегодня Apple объявила о выпуске iPhone 16e, нового дополнения к линейке iPhone 16", - говорится в сообщении. Смартфон будет доступен для предзаказа в ближайшую пятницу (21 февраля) и появится на полках 28 февраля. Стоимость смартфона начинается от 599 долларов, модели будут представлены в черном и белом цветах, говорится в сообщении. Компания отмечает, что смартфон оснащен чипом A18 и сотовым модемом C1 - первым, разработанным Apple. Указывается, что если пользователь оказался вне зоны действия мобильной связи или Wi-Fi, то можно будет использовать спутниковые функции, включая Emergency SOS для связи с экстренными службами, Roadside Assistance для помощи с навигацией, Messages для отправки текстовых сообщений и Find My для отправки геолокации; а функция Crash Detection позволит обнаружить серьезную автомобильную аварию и наберет номер службы спасения. Также в устройстве реализована система Apple Intelligence. Отмечается, что в смартфоне доступ к ChatGPT интегрируется в Writing Tools и Siri, при этом пользователи могут получить доступ к ChatGPT бесплатно, не создавая учетной записи, сообщается в релизе. Смартфон iPhone 16e оснащен 48-мегапиксельной камерой Fusion, сообщает компания. Компания представила обновленную линейку смартфонов iPhone 16 в рамках своей осенней презентации в сентябре прошлого года. Тогда были представлены модели Apple 16 и Apple 16 Plus с процессором A18, а также флагманские модели Apple 16 Pro и Apple 16 Pro Max в корпусах из титана и с процессором A18 Pro.
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apple
Экономика, Apple
20:47 19.02.2025 (обновлено: 20:48 19.02.2025)
 
Apple презентовал бюджетный смартфон iPhone 16e

Корпорация Apple представила бюджетный смартфон iPhone 16e

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезентация iPhone 16 в Москве
Презентация iPhone 16 в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Американская корпорация Apple представила бюджетный смартфон iPhone 16e с чипом A18, спутниковой связью и функциями Apple Intelligence, следует из релиза компании.
"Сегодня Apple объявила о выпуске iPhone 16e, нового дополнения к линейке iPhone 16", - говорится в сообщении.
Смартфон будет доступен для предзаказа в ближайшую пятницу (21 февраля) и появится на полках 28 февраля. Стоимость смартфона начинается от 599 долларов, модели будут представлены в черном и белом цветах, говорится в сообщении.
Компания отмечает, что смартфон оснащен чипом A18 и сотовым модемом C1 - первым, разработанным Apple. Указывается, что если пользователь оказался вне зоны действия мобильной связи или Wi-Fi, то можно будет использовать спутниковые функции, включая Emergency SOS для связи с экстренными службами, Roadside Assistance для помощи с навигацией, Messages для отправки текстовых сообщений и Find My для отправки геолокации; а функция Crash Detection позволит обнаружить серьезную автомобильную аварию и наберет номер службы спасения.
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Также в устройстве реализована система Apple Intelligence. Отмечается, что в смартфоне доступ к ChatGPT интегрируется в Writing Tools и Siri, при этом пользователи могут получить доступ к ChatGPT бесплатно, не создавая учетной записи, сообщается в релизе. Смартфон iPhone 16e оснащен 48-мегапиксельной камерой Fusion, сообщает компания.
Компания представила обновленную линейку смартфонов iPhone 16 в рамках своей осенней презентации в сентябре прошлого года. Тогда были представлены модели Apple 16 и Apple 16 Plus с процессором A18, а также флагманские модели Apple 16 Pro и Apple 16 Pro Max в корпусах из титана и с процессором A18 Pro.
 
ЭкономикаApple
 
 
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