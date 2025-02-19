https://1prime.ru/20250219/smartfon-855082084.html

Apple презентовал бюджетный смартфон iPhone 16e

Apple презентовал бюджетный смартфон iPhone 16e - 19.02.2025, ПРАЙМ

Apple презентовал бюджетный смартфон iPhone 16e

Американская корпорация Apple представила бюджетный смартфон iPhone 16e с чипом A18, спутниковой связью и функциями Apple Intelligence, следует из релиза... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T20:47+0300

2025-02-19T20:47+0300

2025-02-19T20:48+0300

экономика

apple

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/18/851736723_0:164:3060:1885_1920x0_80_0_0_1d4baca0c27d15b908802eb35dfe51c2.jpg

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Американская корпорация Apple представила бюджетный смартфон iPhone 16e с чипом A18, спутниковой связью и функциями Apple Intelligence, следует из релиза компании. "Сегодня Apple объявила о выпуске iPhone 16e, нового дополнения к линейке iPhone 16", - говорится в сообщении. Смартфон будет доступен для предзаказа в ближайшую пятницу (21 февраля) и появится на полках 28 февраля. Стоимость смартфона начинается от 599 долларов, модели будут представлены в черном и белом цветах, говорится в сообщении. Компания отмечает, что смартфон оснащен чипом A18 и сотовым модемом C1 - первым, разработанным Apple. Указывается, что если пользователь оказался вне зоны действия мобильной связи или Wi-Fi, то можно будет использовать спутниковые функции, включая Emergency SOS для связи с экстренными службами, Roadside Assistance для помощи с навигацией, Messages для отправки текстовых сообщений и Find My для отправки геолокации; а функция Crash Detection позволит обнаружить серьезную автомобильную аварию и наберет номер службы спасения. Также в устройстве реализована система Apple Intelligence. Отмечается, что в смартфоне доступ к ChatGPT интегрируется в Writing Tools и Siri, при этом пользователи могут получить доступ к ChatGPT бесплатно, не создавая учетной записи, сообщается в релизе. Смартфон iPhone 16e оснащен 48-мегапиксельной камерой Fusion, сообщает компания. Компания представила обновленную линейку смартфонов iPhone 16 в рамках своей осенней презентации в сентябре прошлого года. Тогда были представлены модели Apple 16 и Apple 16 Plus с процессором A18, а также флагманские модели Apple 16 Pro и Apple 16 Pro Max в корпусах из титана и с процессором A18 Pro.

https://1prime.ru/20250212/fas-854875014.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

apple