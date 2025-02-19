https://1prime.ru/20250219/smi-855060813.html
Новые санкции ЕС включают запрет на вещание восьми российским СМИ в Европе
Новые санкции ЕС включают запрет на вещание восьми российским СМИ в Европе - 19.02.2025, ПРАЙМ
Новые санкции ЕС включают запрет на вещание восьми российским СМИ в Европе
Новый пакет санкций ЕС против РФ включает запрет на вещание еще восьми российским СМИ в Европе, передает агентство Франс Пресс. | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T12:26+0300
2025-02-19T12:26+0300
2025-02-19T12:26+0300
экономика
россия
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Новый пакет санкций ЕС против РФ включает запрет на вещание еще восьми российским СМИ в Европе, передает агентство Франс Пресс. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов блока сообщало о том, что представители стран ЕС согласовали 16-й пакет санкций против РФ, он включает запрет импорта первичного алюминия. Газета Financial Times сообщила, что новый пакет санкций ЕС против России затрагивает 13 банков, включает постепенный запрет на импорт определенной продукции из российского алюминия. "ЕС также... запретит еще восьми российским СМИ вещать в Европе", - говорится в сообщении агентства.
https://1prime.ru/20250219/sanktsii-855060705.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ес
Новые санкции ЕС включают запрет на вещание восьми российским СМИ в Европе
AFP: новые санкции ЕС против РФ включают запрет на вещание еще 8 российским СМИ
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Новый пакет санкций ЕС против РФ включает запрет на вещание еще восьми российским СМИ в Европе, передает агентство Франс Пресс.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов блока сообщало о том, что представители стран ЕС согласовали 16-й пакет санкций против РФ, он включает запрет импорта первичного алюминия. Газета Financial Times сообщила, что новый пакет санкций ЕС против России затрагивает 13 банков, включает постепенный запрет на импорт определенной продукции из российского алюминия.
"ЕС также... запретит еще восьми российским СМИ вещать в Европе", - говорится в сообщении агентства.
Сийярто рассказал, в каком случае про санкции "можно будет забыть"