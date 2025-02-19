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Новые санкции ЕС включают запрет на вещание восьми российским СМИ в Европе

Новые санкции ЕС включают запрет на вещание восьми российским СМИ в Европе - 19.02.2025, ПРАЙМ

Новые санкции ЕС включают запрет на вещание восьми российским СМИ в Европе

Новый пакет санкций ЕС против РФ включает запрет на вещание еще восьми российским СМИ в Европе, передает агентство Франс Пресс. | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T12:26+0300

2025-02-19T12:26+0300

2025-02-19T12:26+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Новый пакет санкций ЕС против РФ включает запрет на вещание еще восьми российским СМИ в Европе, передает агентство Франс Пресс. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов блока сообщало о том, что представители стран ЕС согласовали 16-й пакет санкций против РФ, он включает запрет импорта первичного алюминия. Газета Financial Times сообщила, что новый пакет санкций ЕС против России затрагивает 13 банков, включает постепенный запрет на импорт определенной продукции из российского алюминия. "ЕС также... запретит еще восьми российским СМИ вещать в Европе", - говорится в сообщении агентства.

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