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Новые санкции ЕС включают запрет на вещание восьми российским СМИ в Европе - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Новые санкции ЕС включают запрет на вещание восьми российским СМИ в Европе
Новые санкции ЕС включают запрет на вещание восьми российским СМИ в Европе - 19.02.2025, ПРАЙМ
Новые санкции ЕС включают запрет на вещание восьми российским СМИ в Европе
Новый пакет санкций ЕС против РФ включает запрет на вещание еще восьми российским СМИ в Европе, передает агентство Франс Пресс. | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T12:26+0300
2025-02-19T12:26+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Новый пакет санкций ЕС против РФ включает запрет на вещание еще восьми российским СМИ в Европе, передает агентство Франс Пресс. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов блока сообщало о том, что представители стран ЕС согласовали 16-й пакет санкций против РФ, он включает запрет импорта первичного алюминия. Газета Financial Times сообщила, что новый пакет санкций ЕС против России затрагивает 13 банков, включает постепенный запрет на импорт определенной продукции из российского алюминия. "ЕС также... запретит еще восьми российским СМИ вещать в Европе", - говорится в сообщении агентства.
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россия, ес
Экономика, РОССИЯ, ЕС
12:26 19.02.2025
 
Новые санкции ЕС включают запрет на вещание восьми российским СМИ в Европе

AFP: новые санкции ЕС против РФ включают запрет на вещание еще 8 российским СМИ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Новый пакет санкций ЕС против РФ включает запрет на вещание еще восьми российским СМИ в Европе, передает агентство Франс Пресс.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов блока сообщало о том, что представители стран ЕС согласовали 16-й пакет санкций против РФ, он включает запрет импорта первичного алюминия. Газета Financial Times сообщила, что новый пакет санкций ЕС против России затрагивает 13 банков, включает постепенный запрет на импорт определенной продукции из российского алюминия.
"ЕС также... запретит еще восьми российским СМИ вещать в Европе", - говорится в сообщении агентства.
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