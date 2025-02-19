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В Совфеде оценили итоги переговоров России и США в Эр-Рияде
В Совфеде оценили итоги переговоров России и США в Эр-Рияде - 19.02.2025, ПРАЙМ
В Совфеде оценили итоги переговоров России и США в Эр-Рияде
Переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде прошли с тем составом участников, которые могут принимать решения, сказала РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T06:57+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - ПРАЙМ. Переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде прошли с тем составом участников, которые могут принимать решения, сказала РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
"За столом переговоров нет места нелегитимному "президенту" государства, которое давно утратило всякие признаки суверенитета. Которое готово расплачиваться с патроном населением страны и её недрами. За столом переговоров нет места и представителям европейской бюрократии, поскольку они уже три года провоцируют войну, не сделали и шага в направлении достижения мира на Украине. За столом переговоров собрались те, кто могут принимать решения", - сказала Алтабаева.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
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В Совфеде оценили итоги переговоров России и США в Эр-Рияде
Сенатор Алтабаева: на переговорах в Эр-Рияде собрались те, кто может принимать решения
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - ПРАЙМ. Переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде прошли с тем составом участников, которые могут принимать решения, сказала РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
"За столом переговоров нет места нелегитимному "президенту" государства, которое давно утратило всякие признаки суверенитета. Которое готово расплачиваться с патроном населением страны и её недрами. За столом переговоров нет места и представителям европейской бюрократии, поскольку они уже три года провоцируют войну, не сделали и шага в направлении достижения мира на Украине. За столом переговоров собрались те, кто могут принимать решения", - сказала Алтабаева.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".