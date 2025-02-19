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ЦБ назвал топ-5 регионов с нехваткой ИБ-специалистов в банковской сфере - 19.02.2025, ПРАЙМ
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ЦБ назвал топ-5 регионов с нехваткой ИБ-специалистов в банковской сфере
ЦБ назвал топ-5 регионов с нехваткой ИБ-специалистов в банковской сфере - 19.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ назвал топ-5 регионов с нехваткой ИБ-специалистов в банковской сфере
Российские финансовые организации по всей стране испытывают потребность в специалистах по информационной безопасности, но особенно остро нехватка... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T17:56+0300
2025-02-19T17:56+0300
банк россии
финансы
банки
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Российские финансовые организации по всей стране испытывают потребность в специалистах по информационной безопасности, но особенно остро нехватка квалифицированных кадров в пяти регионах. Об этом рассказал директор Университета Банка России Андрей Афонин. "Топ пять регионов... - это Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Новосибирская и Свердловская области", - сказал Афонин, представляя на форуме "Кибербезопасность в финансах" результаты исследований ЦБ и Томского госуниверситета по заказу регулятора. По его словам, в 2024 году дефицит кадров в сфере кибербезопасности остался значительным и составил 11,7%, что соответствует 748 открытым вакансиям. При этом, для 13% вакантных позиций в финансовом секторе опыт работы не является обязательным требованием.Афонин также отметил, что среди уже работающих специалистов по информационной безопасности в финансовых организациях 41% не имеют профильного образования.Согласно представленным данным, в 2023 году доля сотрудников в сфере информационной безопасности без специализированного образования составляла лишь 4%, что указывает на значительный рост этой тенденции.
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финансы, банки
Банк России, Финансы, Банки
17:56 19.02.2025
 
ЦБ назвал топ-5 регионов с нехваткой ИБ-специалистов в банковской сфере

ЦБ назвал регионы РФ, где банки испытывают сильную нехватку ИБ-специалистов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Российские финансовые организации по всей стране испытывают потребность в специалистах по информационной безопасности, но особенно остро нехватка квалифицированных кадров в пяти регионах. Об этом рассказал директор Университета Банка России Андрей Афонин.
"Топ пять регионов... - это Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Новосибирская и Свердловская области", - сказал Афонин, представляя на форуме "Кибербезопасность в финансах" результаты исследований ЦБ и Томского госуниверситета по заказу регулятора.
По его словам, в 2024 году дефицит кадров в сфере кибербезопасности остался значительным и составил 11,7%, что соответствует 748 открытым вакансиям. При этом, для 13% вакантных позиций в финансовом секторе опыт работы не является обязательным требованием.
Афонин также отметил, что среди уже работающих специалистов по информационной безопасности в финансовых организациях 41% не имеют профильного образования.
Согласно представленным данным, в 2023 году доля сотрудников в сфере информационной безопасности без специализированного образования составляла лишь 4%, что указывает на значительный рост этой тенденции.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
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