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ЦБ назвал топ-5 регионов с нехваткой ИБ-специалистов в банковской сфере

ЦБ назвал топ-5 регионов с нехваткой ИБ-специалистов в банковской сфере - 19.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ назвал топ-5 регионов с нехваткой ИБ-специалистов в банковской сфере

Российские финансовые организации по всей стране испытывают потребность в специалистах по информационной безопасности, но особенно остро нехватка... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T17:56+0300

2025-02-19T17:56+0300

2025-02-19T17:56+0300

банк россии

финансы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Российские финансовые организации по всей стране испытывают потребность в специалистах по информационной безопасности, но особенно остро нехватка квалифицированных кадров в пяти регионах. Об этом рассказал директор Университета Банка России Андрей Афонин. "Топ пять регионов... - это Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Новосибирская и Свердловская области", - сказал Афонин, представляя на форуме "Кибербезопасность в финансах" результаты исследований ЦБ и Томского госуниверситета по заказу регулятора. По его словам, в 2024 году дефицит кадров в сфере кибербезопасности остался значительным и составил 11,7%, что соответствует 748 открытым вакансиям. При этом, для 13% вакантных позиций в финансовом секторе опыт работы не является обязательным требованием.Афонин также отметил, что среди уже работающих специалистов по информационной безопасности в финансовых организациях 41% не имеют профильного образования.Согласно представленным данным, в 2023 году доля сотрудников в сфере информационной безопасности без специализированного образования составляла лишь 4%, что указывает на значительный рост этой тенденции.

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