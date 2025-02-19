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Альфа-Банк назвал условия внедрения "спецкнопки"

Альфа-Банк назвал условия внедрения "спецкнопки" - 19.02.2025, ПРАЙМ

Альфа-Банк назвал условия внедрения "спецкнопки"

Альфа-Банк может интегрировать "спецкнопку" от мошенников в свое приложение, если ее корректная работа будет обеспечена прозрачной методологией, сообщили РИА... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T23:48+0300

2025-02-19T23:48+0300

2025-02-19T23:49+0300

экономика

альфа-банк

мобильное приложение

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Альфа-Банк может интегрировать "спецкнопку" от мошенников в свое приложение, если ее корректная работа будет обеспечена прозрачной методологией, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. В среду глава ЦБ Эльвира Набиуллина в рамках форума "Кибербезопасность в финансах" заявила, что регулятор хочет упростить подачу заявлений в банки о мошенничестве и планирует их обязать с октября внедрить в их мобильные приложения так называемую "спецкнопку". "Пока рано делать выводы, важно будет убедиться в удобстве ее правильной интеграции, функциональности и прозрачности методологии. Без валидации со стороны банка или компетентных органов на данный момент невозможно удостовериться в том, что человек отправил через эту кнопку действительно номер мошенника и его реквизиты. Необходимо контролировать информацию, которая будет туда загружена, пользователь в теории может и спам-рассылку туда добавить, а кто-то менее сознательный может просто добавить условно своих "недругов". Туда теоретически можно добавить что угодно", - прокомментировал руководитель дирекции предотвращения кибермошенничества Альфа-Банка Евгений Винокуров. Как отмечает Винокуров, хоть инфообмен между МВД, банками и ЦБ, безусловно, нужен, но именно ускорение обмена информацией позитивно влияет на корректность оценки динамики обращений граждан по поводу мошенничества. "Внутри банка мы тоже постоянно предлагаем решения для минимизации фрода, готовы масштабировать наши решения и делиться технологиями. Например, обратная верификация мошенников или звонки клиентам прямо из приложения", - подытожил он.

https://1prime.ru/20250219/banki-855060539.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

альфа-банк, мобильное приложение