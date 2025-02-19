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Альфа-Банк назвал условия внедрения "спецкнопки" - 19.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250219/spetsknopka-855084238.html
Альфа-Банк назвал условия внедрения "спецкнопки"
Альфа-Банк назвал условия внедрения "спецкнопки" - 19.02.2025, ПРАЙМ
Альфа-Банк назвал условия внедрения "спецкнопки"
Альфа-Банк может интегрировать "спецкнопку" от мошенников в свое приложение, если ее корректная работа будет обеспечена прозрачной методологией, сообщили РИА... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T23:48+0300
2025-02-19T23:49+0300
экономика
альфа-банк
мобильное приложение
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Альфа-Банк может интегрировать "спецкнопку" от мошенников в свое приложение, если ее корректная работа будет обеспечена прозрачной методологией, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. В среду глава ЦБ Эльвира Набиуллина в рамках форума "Кибербезопасность в финансах" заявила, что регулятор хочет упростить подачу заявлений в банки о мошенничестве и планирует их обязать с октября внедрить в их мобильные приложения так называемую "спецкнопку". "Пока рано делать выводы, важно будет убедиться в удобстве ее правильной интеграции, функциональности и прозрачности методологии. Без валидации со стороны банка или компетентных органов на данный момент невозможно удостовериться в том, что человек отправил через эту кнопку действительно номер мошенника и его реквизиты. Необходимо контролировать информацию, которая будет туда загружена, пользователь в теории может и спам-рассылку туда добавить, а кто-то менее сознательный может просто добавить условно своих "недругов". Туда теоретически можно добавить что угодно", - прокомментировал руководитель дирекции предотвращения кибермошенничества Альфа-Банка Евгений Винокуров. Как отмечает Винокуров, хоть инфообмен между МВД, банками и ЦБ, безусловно, нужен, но именно ускорение обмена информацией позитивно влияет на корректность оценки динамики обращений граждан по поводу мошенничества. "Внутри банка мы тоже постоянно предлагаем решения для минимизации фрода, готовы масштабировать наши решения и делиться технологиями. Например, обратная верификация мошенников или звонки клиентам прямо из приложения", - подытожил он.
https://1prime.ru/20250219/banki-855060539.html
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альфа-банк, мобильное приложение
Экономика, Альфа-банк, мобильное приложение
23:48 19.02.2025 (обновлено: 23:49 19.02.2025)
 
Альфа-Банк назвал условия внедрения "спецкнопки"

Альфа-Банк может интегрировать "спецкнопку" при условии прозрачной методологии

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОплата покупок с мобильного телефона
Оплата покупок с мобильного телефона - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Альфа-Банк может интегрировать "спецкнопку" от мошенников в свое приложение, если ее корректная работа будет обеспечена прозрачной методологией, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
В среду глава ЦБ Эльвира Набиуллина в рамках форума "Кибербезопасность в финансах" заявила, что регулятор хочет упростить подачу заявлений в банки о мошенничестве и планирует их обязать с октября внедрить в их мобильные приложения так называемую "спецкнопку".
"Пока рано делать выводы, важно будет убедиться в удобстве ее правильной интеграции, функциональности и прозрачности методологии. Без валидации со стороны банка или компетентных органов на данный момент невозможно удостовериться в том, что человек отправил через эту кнопку действительно номер мошенника и его реквизиты. Необходимо контролировать информацию, которая будет туда загружена, пользователь в теории может и спам-рассылку туда добавить, а кто-то менее сознательный может просто добавить условно своих "недругов". Туда теоретически можно добавить что угодно", - прокомментировал руководитель дирекции предотвращения кибермошенничества Альфа-Банка Евгений Винокуров.
Как отмечает Винокуров, хоть инфообмен между МВД, банками и ЦБ, безусловно, нужен, но именно ускорение обмена информацией позитивно влияет на корректность оценки динамики обращений граждан по поводу мошенничества.
Бизнес
Банки обяжут добавить в приложения спецкнопку для сигналов о мошенничестве
Вчера, 12:15
"Внутри банка мы тоже постоянно предлагаем решения для минимизации фрода, готовы масштабировать наши решения и делиться технологиями. Например, обратная верификация мошенников или звонки клиентам прямо из приложения", - подытожил он.
 
ЭкономикаАльфа-банкмобильное приложение
 
 
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