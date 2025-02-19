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В Киев прибыл спецпосланник Трампа по Украине - 19.02.2025, ПРАЙМ
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В Киев прибыл спецпосланник Трампа по Украине
В Киев прибыл спецпосланник Трампа по Украине - 19.02.2025, ПРАЙМ
В Киев прибыл спецпосланник Трампа по Украине
Украинский телеканал "Общественное" опубликовал в среду кадры прибытия в Киев спецпосланника президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кита... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T11:40+0300
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политика
общество
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Украинский телеканал "Общественное" опубликовал в среду кадры прибытия в Киев спецпосланника президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога. Ранее Владимир Зеленский во время онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами из Абу-Даби подтвердил визит Келлога на Украину 20 февраля. "Спецпредставитель США по вопросам России и Украины Кит Келлог прибыл в Киев. Встречала его... посол США в Украине Бриджит Бринк", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. По словам Келлога, США понимают необходимость гарантий безопасности. "Часть моей миссии - слушать. Затем вернусь в США, поговорю с президентом Трампом, чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем", - цитирует его телеканал. Ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный звонок, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Администрация президента США, как передавало 16 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники, планирует добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля.
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общество , украина, сша, киев, дональд трамп, кит келлог, владимир зеленский, bloomberg
Политика, Общество , УКРАИНА, США, Киев, Дональд Трамп, Кит Келлог, Владимир Зеленский, Bloomberg
11:40 19.02.2025
 
В Киев прибыл спецпосланник Трампа по Украине

Украинские СМИ публикуют кадры прибытия в Киев спецпосланника по Украине Келлога

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Украинский телеканал "Общественное" опубликовал в среду кадры прибытия в Киев спецпосланника президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога.
Ранее Владимир Зеленский во время онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами из Абу-Даби подтвердил визит Келлога на Украину 20 февраля.
"Спецпредставитель США по вопросам России и Украины Кит Келлог прибыл в Киев. Встречала его... посол США в Украине Бриджит Бринк", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
По словам Келлога, США понимают необходимость гарантий безопасности. "Часть моей миссии - слушать. Затем вернусь в США, поговорю с президентом Трампом, чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем", - цитирует его телеканал.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный звонок, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.
Администрация президента США, как передавало 16 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники, планирует добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
Спецпосланник США Келлог направится в Киев сегодня вечером
Вчера, 17:11
 
ПолитикаОбществоУКРАИНАСШАКиевДональд ТрампКит КеллогВладимир ЗеленскийBloomberg
 
 
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