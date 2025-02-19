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В Киев прибыл спецпосланник Трампа по Украине
В Киев прибыл спецпосланник Трампа по Украине - 19.02.2025, ПРАЙМ
В Киев прибыл спецпосланник Трампа по Украине
Украинский телеканал "Общественное" опубликовал в среду кадры прибытия в Киев спецпосланника президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кита... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T11:40+0300
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Украинский телеканал "Общественное" опубликовал в среду кадры прибытия в Киев спецпосланника президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога. Ранее Владимир Зеленский во время онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами из Абу-Даби подтвердил визит Келлога на Украину 20 февраля. "Спецпредставитель США по вопросам России и Украины Кит Келлог прибыл в Киев. Встречала его... посол США в Украине Бриджит Бринк", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. По словам Келлога, США понимают необходимость гарантий безопасности. "Часть моей миссии - слушать. Затем вернусь в США, поговорю с президентом Трампом, чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем", - цитирует его телеканал. Ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный звонок, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Администрация президента США, как передавало 16 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники, планирует добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля.
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общество , украина, сша, киев, дональд трамп, кит келлог, владимир зеленский, bloomberg
Политика, Общество , УКРАИНА, США, Киев, Дональд Трамп, Кит Келлог, Владимир Зеленский, Bloomberg
В Киев прибыл спецпосланник Трампа по Украине
Украинские СМИ публикуют кадры прибытия в Киев спецпосланника по Украине Келлога
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Украинский телеканал "Общественное" опубликовал в среду кадры прибытия в Киев спецпосланника президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога.
Ранее Владимир Зеленский во время онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами из Абу-Даби подтвердил визит Келлога на Украину 20 февраля.
"Спецпредставитель США по вопросам России и Украины Кит Келлог прибыл в Киев. Встречала его... посол США в Украине Бриджит Бринк", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
По словам Келлога, США понимают необходимость гарантий безопасности. "Часть моей миссии - слушать. Затем вернусь в США, поговорю с президентом Трампом, чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем", - цитирует его телеканал.
Ранее газета Wall Street Journal
писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный звонок, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.
Администрация президента США, как передавало 16 февраля агентство Bloomberg
со ссылкой на источники, планирует добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля.
Спецпосланник США Келлог направится в Киев сегодня вечером