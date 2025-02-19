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Эксперт: США хотят приписать себе заслугу за решение украинского кризиса - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Эксперт: США хотят приписать себе заслугу за решение украинского кризиса
Эксперт: США хотят приписать себе заслугу за решение украинского кризиса - 19.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт: США хотят приписать себе заслугу за решение украинского кризиса
США хотят приписать себе заслугу за решение украинского кризиса путем переговоров, а также сократить инвестиции в Украину, чтобы сосредоточить ресурсы на... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T05:42+0300
2025-02-19T05:42+0300
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ПЕКИН, 19 фев – ПРАЙМ. США хотят приписать себе заслугу за решение украинского кризиса путем переговоров, а также сократить инвестиции в Украину, чтобы сосредоточить ресурсы на решении проблем в АТР, считает доцент Исследовательского института центрально-азиатских исследований факультета политологии и международных отношений университета Ланьчжоу Сунь Сювэнь, комментируя переговоры РФ и США в Эр-Рияде. "Россия вряд ли пойдет на существенные компромиссы по основным интересам, особенно в том, что касается ограничения расширения НАТО, обеспечения сухопутного коридора к (новым - ред.) территориям и Крымскому полуострову, продвижения "нейтралитета" Украины... Для администрации Трампа ключевыми соображениями являются приписывание себе личной заслуги за урегулирование украинского конфликта путем переговоров и сокращение инвестиций в Украину, чтобы сосредоточить ресурсы на решении проблем в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - заявила Сунь Сювэнь китайскому государственному изданию Global Times. Эксперт считает, что США и РФ могут сблизиться благодаря стратегической координации по региональным вопросам и взаимным уступкам. "Потенциальные направления сближения США и России могут включать два аспекта: во-первых, стратегическая координация, в том числе продление договора СНВ-3 (New START Treaty) или возобновление переговоров, и координация по региональным вопросам, таким как Сирия и Афганистан; во-вторых, взаимный учет интересов двух сторон, например, США частично снимают экономические санкции с России, в то время как Россия уступает долю мирового рынка СПГ США", - добавила аналитик. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
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4.7
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мировая экономика, сша, украина, рф, юрий ушаков, сергей лавров, кирилл дмитриев, атр, нато, global times
Экономика, Мировая экономика, США, УКРАИНА, РФ, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Кирилл Дмитриев, АТР, НАТО, Global Times
05:42 19.02.2025
 
Эксперт: США хотят приписать себе заслугу за решение украинского кризиса

Политолог Сунь Сювэнь: США хотят приписать себе заслугу за решение украинского кризиса

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ПЕКИН, 19 фев – ПРАЙМ. США хотят приписать себе заслугу за решение украинского кризиса путем переговоров, а также сократить инвестиции в Украину, чтобы сосредоточить ресурсы на решении проблем в АТР, считает доцент Исследовательского института центрально-азиатских исследований факультета политологии и международных отношений университета Ланьчжоу Сунь Сювэнь, комментируя переговоры РФ и США в Эр-Рияде.
"Россия вряд ли пойдет на существенные компромиссы по основным интересам, особенно в том, что касается ограничения расширения НАТО, обеспечения сухопутного коридора к (новым - ред.) территориям и Крымскому полуострову, продвижения "нейтралитета" Украины... Для администрации Трампа ключевыми соображениями являются приписывание себе личной заслуги за урегулирование украинского конфликта путем переговоров и сокращение инвестиций в Украину, чтобы сосредоточить ресурсы на решении проблем в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - заявила Сунь Сювэнь китайскому государственному изданию Global Times.
Эксперт считает, что США и РФ могут сблизиться благодаря стратегической координации по региональным вопросам и взаимным уступкам.
"Потенциальные направления сближения США и России могут включать два аспекта: во-первых, стратегическая координация, в том числе продление договора СНВ-3 (New START Treaty) или возобновление переговоров, и координация по региональным вопросам, таким как Сирия и Афганистан; во-вторых, взаимный учет интересов двух сторон, например, США частично снимают экономические санкции с России, в то время как Россия уступает долю мирового рынка СПГ США", - добавила аналитик.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАУКРАИНАРФЮрий УшаковСергей ЛавровКирилл ДмитриевАТРНАТОGlobal Times
 
 
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