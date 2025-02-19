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Эксперт: США хотят приписать себе заслугу за решение украинского кризиса

Эксперт: США хотят приписать себе заслугу за решение украинского кризиса - 19.02.2025, ПРАЙМ

Эксперт: США хотят приписать себе заслугу за решение украинского кризиса

США хотят приписать себе заслугу за решение украинского кризиса путем переговоров, а также сократить инвестиции в Украину, чтобы сосредоточить ресурсы на... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T05:42+0300

2025-02-19T05:42+0300

2025-02-19T05:42+0300

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ПЕКИН, 19 фев – ПРАЙМ. США хотят приписать себе заслугу за решение украинского кризиса путем переговоров, а также сократить инвестиции в Украину, чтобы сосредоточить ресурсы на решении проблем в АТР, считает доцент Исследовательского института центрально-азиатских исследований факультета политологии и международных отношений университета Ланьчжоу Сунь Сювэнь, комментируя переговоры РФ и США в Эр-Рияде. "Россия вряд ли пойдет на существенные компромиссы по основным интересам, особенно в том, что касается ограничения расширения НАТО, обеспечения сухопутного коридора к (новым - ред.) территориям и Крымскому полуострову, продвижения "нейтралитета" Украины... Для администрации Трампа ключевыми соображениями являются приписывание себе личной заслуги за урегулирование украинского конфликта путем переговоров и сокращение инвестиций в Украину, чтобы сосредоточить ресурсы на решении проблем в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - заявила Сунь Сювэнь китайскому государственному изданию Global Times. Эксперт считает, что США и РФ могут сблизиться благодаря стратегической координации по региональным вопросам и взаимным уступкам. "Потенциальные направления сближения США и России могут включать два аспекта: во-первых, стратегическая координация, в том числе продление договора СНВ-3 (New START Treaty) или возобновление переговоров, и координация по региональным вопросам, таким как Сирия и Афганистан; во-вторых, взаимный учет интересов двух сторон, например, США частично снимают экономические санкции с России, в то время как Россия уступает долю мирового рынка СПГ США", - добавила аналитик. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.

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мировая экономика, сша, украина, рф, юрий ушаков, сергей лавров, кирилл дмитриев, атр, нато, global times