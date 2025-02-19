https://1prime.ru/20250219/ssha-855053019.html
"Почему платят США?" Маск задал Европе неожиданный вопрос
"Почему платят США?" Маск задал Европе неожиданный вопрос - 19.02.2025, ПРАЙМ
"Почему платят США?" Маск задал Европе неожиданный вопрос
Илон Маск, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и американский предприниматель, выразил недоумение по поводу того, что... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T09:38+0300
2025-02-19T09:38+0300
2025-02-19T09:42+0300
политика
сша
дональд трамп
пит хегсет
нато
ес
илон маск
https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187849_0:9:3933:2221_1920x0_80_0_0_c2c96fc347b8493bda185a893772f132.jpg
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Илон Маск, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и американский предприниматель, выразил недоумение по поводу того, что американские налогоплательщики несут значительную часть финансового бремени европейской обороны."Почему американские налогоплательщики покрывают две трети расходов на оборону Европы? Это не имеет смысла. Обороны от кого?", - так Маск отреагировал на пост пользователя соцсети Х, который написал, что США тратят 3,5 процента своего ВВП на НАТО, и в то же время это составляет 67 процентов всех военных расходов альянса, хотя на Европу и Канаду приходится почти половина ВВП альянса.Как сообщала газета Monde, Мюнхенская конференция по безопасности выявила растущий разрыв между ЕС и США, подталкивая Европу к увеличению собственных инвестиций в оборону, в том числе за счет замороженных российских активов. Издание подчеркнуло, что Европа осознала свою "зависимость" в сфере безопасности от "союзника, действующего скорее как противник", а также недостаток собственных оборонных ресурсов.Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал европейские страны за недостаточные инвестиции в обороноспособность НАТО и призывал все страны-члены довести свои военные расходы до 5% от ВВП. В свою очередь, глава Пентагона Пит Хегсет заверил, что США в настоящее время не планируют сокращать свое военное присутствие на европейском континенте.
https://1prime.ru/20250217/mask-854984129.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187849_0:0:3231:2423_1920x0_80_0_0_9ae8479e90153c2809280e18814d6323.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, пит хегсет, нато, ес, илон маск
Политика, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, НАТО, ЕС, Илон Маск
"Почему платят США?" Маск задал Европе неожиданный вопрос
Маск задался вопросом, почему граждане США оплачивают расходы Европы на оборону
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Илон Маск, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и американский предприниматель, выразил недоумение по поводу того, что американские налогоплательщики несут значительную часть финансового бремени европейской обороны.
"Почему американские налогоплательщики покрывают две трети расходов на оборону Европы? Это не имеет смысла. Обороны от кого?", - так Маск отреагировал на пост пользователя соцсети Х, который написал, что США тратят 3,5 процента своего ВВП на НАТО, и в то же время это составляет 67 процентов всех военных расходов альянса, хотя на Европу и Канаду приходится почти половина ВВП альянса.
Как сообщала газета Monde
, Мюнхенская конференция по безопасности выявила растущий разрыв между ЕС и США, подталкивая Европу к увеличению собственных инвестиций в оборону, в том числе за счет замороженных российских активов. Издание подчеркнуло, что Европа осознала свою "зависимость" в сфере безопасности от "союзника, действующего скорее как противник", а также недостаток собственных оборонных ресурсов.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал европейские страны за недостаточные инвестиции в обороноспособность НАТО и призывал все страны-члены довести свои военные расходы до 5% от ВВП. В свою очередь, глава Пентагона Пит Хегсет заверил, что США в настоящее время не планируют сокращать свое военное присутствие на европейском континенте.
Маск пошутил о вампирах, увидев количество американцев на соцобеспечении