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В NYT сравнили отношение США к Европе с фильмом ужасов

В NYT сравнили отношение США к Европе с фильмом ужасов - 19.02.2025, ПРАЙМ

В NYT сравнили отношение США к Европе с фильмом ужасов

Отношение США к Европе, изменившееся с прихода к власти американского президента Дональда Трампа, похоже на фильм ужасов, считает автор статьи в газете New York | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T10:10+0300

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Отношение США к Европе, изменившееся с прихода к власти американского президента Дональда Трампа, похоже на фильм ужасов, считает автор статьи в газете New York Times Фара Стокман. Ранее газета Monde писала, что Мюнхенская конференция по безопасности ознаменовала исторический разрыв в отношениях ЕС и США, который требует больше собственных инвестиций в оборону ЕС, включая использование непосредственно замороженных российских активов. Издание указало на то, что Европа "оказалась в ловушке зависимости" в плане своей безопасности от "союзника, который ведет себя скорее как противник, чем как друг" и осознала недостаточность ресурсов, выделяемых на оборону. "Администрация Трампа не просто требует от союзников платить больше за их собственную военную оборону. Она угрожает спровоцировать торговую войну, которая может усложнить сбор средств для этой цели... Это напоминает мне фильм ужасов "Похитители тел" (Body Snatchers) 1993 года, когда протагонисты медленно понимают, что людей, которых они любят, подменили монстры-двойники. Паника в том числе происходит и из-за того, что неизвестно, кому можно доверять, и из-за понимания, насколько вы уязвимы, когда союзник становится агрессором", - пишет Стокман. Как отмечает журналистка, поколениями европейцы не чувствовали себя такими "обнаженными и уязвимыми".

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