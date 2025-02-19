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США впервые за девять лет обошли Китай в списке торговых партнеров ФРГ

США впервые за девять лет обошли Китай в списке торговых партнеров ФРГ - 19.02.2025, ПРАЙМ

США впервые за девять лет обошли Китай в списке торговых партнеров ФРГ

Соединенные Штаты стали крупнейшим торговым партнером Германии по итогам 2024 года, они опередили Китай впервые с 2015 года, следует из пресс-релиза... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T13:35+0300

2025-02-19T13:35+0300

2025-02-19T13:35+0300

экономика

сша

германия

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты стали крупнейшим торговым партнером Германии по итогам 2024 года, они опередили Китай впервые с 2015 года, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). "Соединенные Штаты в 2024 году впервые с 2015 года снова стали основным торговым партнером Германии с внешнеторговым оборотом (суммарный объем экспорта и импорта) в 252,8 миллиарда евро… С 2016 по 2023 год Китай каждый раз становился важнейшим торговым партнером Германии", - говорится в пресс-релизе. При этом внешнеторговый оборот между Германией и США за прошлый год вырос лишь на 0,1%, а изменения произошли в основном за счет снижения объемов экспорта немецких товаров в Китай. В результате внешнеторговый оборот между ФРГ и Китаем за год сократился на 3,1%, составив 246,3 миллиарда евро. Третьим в списке крупнейших торговых партнеров вновь стали Нидерланды с оборотом в 205,7 миллиарда евро, что на 4,2% меньше по сравнению с предыдущим годом. Экспорт немецких товаров в США традиционно превышал импорт американских товаров в ФРГ. В 2024 году разница между ними увеличилась почти на 10%, достигнув 70 миллиардов евро. Вторым и третьим крупнейшими экспортерами товаров из Германии стали Франция и Нидерланды. Важнейшим поставщиком товаров в ФРГ остался Китай, за ним расположились Нидерланды и США. Положительное сальдо внешней торговли Германии за 2024 год выросло на 21,4 миллиарда евро, составив 239,1 миллиарда евро.

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сша, германия, китай