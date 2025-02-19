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США могут ускоренно одобрить сотни проектов в сфере энергетики - 19.02.2025, ПРАЙМ
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США могут ускоренно одобрить сотни проектов в сфере энергетики
США могут ускоренно одобрить сотни проектов в сфере энергетики - 19.02.2025, ПРАЙМ
США могут ускоренно одобрить сотни проектов в сфере энергетики
Инженерный корпус армии США может в ускоренном порядке одобрить сотни проектов в сфере энергетики на основании объявленного президентом страны Дональдом Трампом | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T15:50+0300
2025-02-19T15:51+0300
энергетика
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Инженерный корпус армии США может в ускоренном порядке одобрить сотни проектов в сфере энергетики на основании объявленного президентом страны Дональдом Трампом чрезвычайного положения в этом секторе, сообщает газета New York Times, которая ознакомилась со списком проектов. Газета указывает, что любая компания или лицо, желающее реализовать проект в судоходных водах США или сбросить что-либо в эти воды, должно получить разрешение от инженерного корпуса. "За последние дни ведомство открыло путь сотням энергетических проектов к ускоренному утверждению, ссылаясь на указ, подписанный Трампом", - пишет газета. Отмечается, что инженерный корпус обозначил список инициатив, которые могут быть утверждены в короткий срок, однако включение в него еще не гарантирует положительного решения. При этом газета указывает, что корпус отклоняет лишь 1% заявок по проектам, которые были вынесены на ускоренное утверждение. Как указывает газета, этот шаг ограничит возможности чиновников влиять на продвижение предлагаемых инициатив. Также такой ускоренный вид одобрения позволит обойти традиционные процедуры по оценке экологического следа тех или иных проектов. Издание пишет, что решение инженерного корпуса вписывается в стремление Трампа увеличить добычу нефти, газа и угля в США.
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сша
Энергетика, США
15:50 19.02.2025 (обновлено: 15:51 19.02.2025)
 
США могут ускоренно одобрить сотни проектов в сфере энергетики

NYT: США могут ускоренно одобрить сотни проектов в сфере энергетики

© Unsplash/Brandon MowinkelАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Brandon Mowinkel
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Инженерный корпус армии США может в ускоренном порядке одобрить сотни проектов в сфере энергетики на основании объявленного президентом страны Дональдом Трампом чрезвычайного положения в этом секторе, сообщает газета New York Times, которая ознакомилась со списком проектов.
Газета указывает, что любая компания или лицо, желающее реализовать проект в судоходных водах США или сбросить что-либо в эти воды, должно получить разрешение от инженерного корпуса.
"За последние дни ведомство открыло путь сотням энергетических проектов к ускоренному утверждению, ссылаясь на указ, подписанный Трампом", - пишет газета.
Отмечается, что инженерный корпус обозначил список инициатив, которые могут быть утверждены в короткий срок, однако включение в него еще не гарантирует положительного решения. При этом газета указывает, что корпус отклоняет лишь 1% заявок по проектам, которые были вынесены на ускоренное утверждение.
Как указывает газета, этот шаг ограничит возможности чиновников влиять на продвижение предлагаемых инициатив.
Также такой ускоренный вид одобрения позволит обойти традиционные процедуры по оценке экологического следа тех или иных проектов.
Издание пишет, что решение инженерного корпуса вписывается в стремление Трампа увеличить добычу нефти, газа и угля в США.
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