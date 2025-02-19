https://1prime.ru/20250219/stavki-855074928.html
Сбербанк снизит ставки по вкладам
Сбербанк снизит ставки по вкладам - 19.02.2025, ПРАЙМ
Сбербанк снизит ставки по вкладам
Сбербанк с 22 февраля снижает ставки по линейке вкладов "Лучший процент" - для клиентов без премиальной подписки максимальная ставка будет снижена на 0,5... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T16:52+0300
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Сбербанк с 22 февраля снижает ставки по линейке вкладов "Лучший процент" - для клиентов без премиальной подписки максимальная ставка будет снижена на 0,5 процентного пункта, до 22% годовых, следует из комментария пресс-службы банка для РИА Новости. "Сбербанк с 22 февраля снижает ставки по линейке "Лучший %" до 22% годовых. Для клиентов уровня "Премьер" - 22,25%", - сказано в сообщении. На сегодняшний день максимальная ставка по этой линейке вкладов - 22,5%, для клиентов с премиальной подпиской - 23% годовых, следует из данных онлайн-приложения банка. Отмечается, что после изменения максимальная ставка будет доступна на сроках 5-6 месяцев и действовать на "новые деньги" - средства, минимум половина которых не хранилась на вкладах в "Сбере" последние два календарных месяца. В пресс-службе также указали, что изменение условий не распространяется на вклады, которые будут оформлены до этой даты, и клиенты могут зафиксировать свою доходность до понижения ставок на уровне до 23% годовых.
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россия, банки
Сбербанк снизит ставки по вкладам
Сбербанк с 22 февраля снижает ставки по вкладам
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Сбербанк с 22 февраля снижает ставки по линейке вкладов "Лучший процент" - для клиентов без премиальной подписки максимальная ставка будет снижена на 0,5 процентного пункта, до 22% годовых, следует из комментария пресс-службы банка для РИА Новости.
"Сбербанк с 22 февраля снижает ставки по линейке "Лучший %" до 22% годовых. Для клиентов уровня "Премьер" - 22,25%", - сказано в сообщении.
На сегодняшний день максимальная ставка по этой линейке вкладов - 22,5%, для клиентов с премиальной подпиской - 23% годовых, следует из данных онлайн-приложения банка.
Отмечается, что после изменения максимальная ставка будет доступна на сроках 5-6 месяцев и действовать на "новые деньги" - средства, минимум половина которых не хранилась на вкладах в "Сбере" последние два календарных месяца.
В пресс-службе также указали, что изменение условий не распространяется на вклады, которые будут оформлены до этой даты, и клиенты могут зафиксировать свою доходность до понижения ставок на уровне до 23% годовых.
РБК: крупнейшие банки снизили ставки по вкладам после заседания ЦБ