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В СВР узнали о планах Киева устроить теракты для срыва переговоров

В СВР узнали о планах Киева устроить теракты для срыва переговоров - 19.02.2025, ПРАЙМ

В СВР узнали о планах Киева устроить теракты для срыва переговоров

Украина может попытаться для срыва переговоров осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Германии, странах Балтии и Скандинавии или... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T14:58+0300

2025-02-19T14:58+0300

2025-02-19T15:07+0300

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Украина может попытаться для срыва переговоров осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Германии, странах Балтии и Скандинавии или предпочтет Словакию и Венгрию, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России. По данным СВР, рассматривается сценарий, при котором Киев проведет серию террористических актов против российских дипмиссий в европейских странах, чтобы сорвать процесс мирного урегулирования украинского кризиса."С наибольшей вероятностью Украина попытается осуществить подобные атаки в Германии, странах Балтии и Скандинавии. Как отмечается, сотрудничество этих государств с Россией находится на самом низком в ЕС уровне, практически свернуты контакты между спецслужбами на антитеррористическом направлении", - говорится в сообщении. Согласно информации спецслужбы, Киев может также нацелиться на дипломатические объекты в Словакии и Венгрии, поскольку такой выбор может принести "дополнительную выгоду", заключающуюся в дискредитации стран-членов Евросоюза, занимающих "особую позицию" по отношению к конфликту на Украине.

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