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Трамп заявил, что саммит с Путиным может состояться в феврале - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Трамп заявил, что саммит с Путиным может состояться в феврале
Трамп заявил, что саммит с Путиным может состояться в феврале - 19.02.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что саммит с Путиным может состояться в феврале
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что саммит с президентом РФ Владимиром Путиным вероятно может состоятся в феврале. | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T03:29+0300
2025-02-19T03:29+0300
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ВАШИНГТОН, 19 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что саммит с президентом РФ Владимиром Путиным вероятно может состоятся в феврале. "Вероятно", - заявил Трамп на пресс-конференции в ответ на вопрос, ожидает ли он, что встреча по-прежнему может состояться в этом месяце. Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил во вторник, что встреча Путина и Трампа вряд ли может состояться на следующей неделе и отметил, что о конкретных датах трудно говорить. Советник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц во вторник заявил, что делегации США и РФ, ранее встретившиеся на переговоры в Эр-Рияде, не назначили дату двухстороннего саммита с участием Путина и Трампа. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
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россия, мировая экономика, сша, рф, ближний восток, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, мид рф, мид
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, РФ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, МИД РФ, МИД
03:29 19.02.2025
 
Трамп заявил, что саммит с Путиным может состояться в феврале

Трамп заявил, что саммит с Путиным вероятно состоится в феврале

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ВАШИНГТОН, 19 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что саммит с президентом РФ Владимиром Путиным вероятно может состоятся в феврале.
"Вероятно", - заявил Трамп на пресс-конференции в ответ на вопрос, ожидает ли он, что встреча по-прежнему может состояться в этом месяце.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил во вторник, что встреча Путина и Трампа вряд ли может состояться на следующей неделе и отметил, что о конкретных датах трудно говорить.
Советник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц во вторник заявил, что делегации США и РФ, ранее встретившиеся на переговоры в Эр-Рияде, не назначили дату двухстороннего саммита с участием Путина и Трампа.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
 
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