https://1prime.ru/20250219/tramp-855080543.html

Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, заявил Трамп

Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, заявил Трамп - 19.02.2025, ПРАЙМ

Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у Штатов для конфликта, в котором не... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T19:39+0300

2025-02-19T19:39+0300

2025-02-19T19:40+0300

политика

дональд трамп

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 19 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у Штатов для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента. "Подумайте об имевшем скромный успех юмористе Владимире Зеленском, который уговорил США потратить 350 миллиардов долларов, чтобы участвовать в войне, которую он не смог бы выиграть, которой не нужно было начинаться. Войну, которую без США и Трампа, он никогда бы не урегулировал", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он добавил, что администрация экс-президента США Джо Байдена не пыталась урегулировать конфликт. "Европа провалилась в вопросе достижения мира", - подчеркнул Трамп, добавив, что Зеленскому конфликт нужен ради помощи США. "Я люблю Украину, но Зеленский плохо справляется работой", - заявил Трамп.При этом он назвал главу киевского режима "диктатором без выборов" и заявил, что тот отказывается проводить голосование."Он отказывается проводить выборы, его поддержка в украинских опросах крайне низка, и единственное, что он действительно умел делать, — это играть на слабостях Байдена. Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны", — написал Трамп.Также он заявил, что без участия Вашингтона Владимир Зеленский "никогда не сможет" достичь мирного соглашения с Россией."Комик средней руки Владимир Зеленский убедил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую нельзя выиграть и которой вообще не должно было быть. Но без США и "Трампа" он никогда не сможет заключить мир", - написал американский лидер."Европа выделила на порядок меньше (средств на нужды Украины, чем США -прим. ред.), но при этом ее деньги обеспечены, а США не получат ничего взамен," - отметил Трамп.Вместе с тем он обвинил Зеленского в том, что тот хочет продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды."Зеленский, вероятно, хочет сохранить "кормушку", – подчеркнукл Трамп.

https://1prime.ru/20250219/konflikt-855052166.html

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дональд трамп, владимир зеленский