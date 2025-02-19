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Только треть таксопарков готовы обновлять парк отечественными машинами

Только треть таксопарков готовы обновлять парк отечественными машинами - 19.02.2025, ПРАЙМ

Только треть таксопарков готовы обновлять парк отечественными машинами

Только меньше трети таксопарков в России готовы обновлять парк отечественными автомобилями при наличии субсидий, причина – дорогое обслуживание и недостаточное... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T00:16+0300

2025-02-19T00:16+0300

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Только меньше трети таксопарков в России готовы обновлять парк отечественными автомобилями при наличии субсидий, причина – дорогое обслуживание и недостаточное количество машин нужной комплектации, заявили РИА Новости в "Национальном совете такси" (НСТ). "Национальный совет такси" опросил 100 крупнейших по числу машин российских таксопарков, работающих во всех федеральных округах России... 27% опрошенных сказали, что готовы рассмотреть вопрос покупки произведенных в России машин при наличии субсидий, чтобы общая стоимость владения таким авто вписывалась в экономику предприятия. Цена седана эконом-класса (наиболее массовые модели этой категории авто – Lada Granta, Lada Vesta) в этом случае не должна превышать 1 миллиона рублей с НДС", - говорится в отчете НСТ по результатам проведенного опроса. При этом две трети таксопарков не готовы обновлять парк автомобилями российского производства из-за отсутствия нужных комплектаций и высокой стоимости владения в результате частого ремонта, длительного ожидания запчастей и связанных с этим простоев машин. По данным, полученным от респондентов, на сегодняшний день стоимость Lada Granta с механической коробкой передач начинается от 1,05 миллиона рублей. Цена кроссоверов "Москвич 3" и Haval Jolion составляет от 1,77 и 2,45 миллиона рублей соответственно, тогда как, по оценке перевозчиков, она не должна превышать 1,3-1,5 миллиона. Почти три четверти респондентов заявили, что текущее финансовое положение позволяет им обновить менее 10% парка в этом году. При этом, по словам большинства опрошенных, для эффективной работы предприятия необходимо обновлять 10-50% парка ежегодно. Также 72% опрошенных используют лизинг для приобретения новых автомобилей, а у 13% компаний в лизинге более 70% от общего числа машин. Каждый респондент отметил необходимость оказания государственной поддержки для стабилизации экономического положения таксомоторных компаний. "Для поддержки компаний нужно запустить отраслевую программу субсидирования лизинга, а также гибко подойти к вопросам регулирования отрасли, затрагивающим вопрос обновления парков. В частности, речь о локализации машин такси. Напомню, президент России недавно сказал, что локализация машин такси в отрасли - это баланс интересов перевозчиков и производителей. Надо этот баланс соблюсти и решать вопрос с учетом экономической целесообразности для перевозчиков", - отметила исполнительный директор НСТ Наталия Лозинская.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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