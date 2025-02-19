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ЦБ отметил рост доли кредитных денег в объеме похищенных средств - 19.02.2025, ПРАЙМ
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ЦБ отметил рост доли кредитных денег в объеме похищенных средств
ЦБ отметил рост доли кредитных денег в объеме похищенных средств - 19.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост доли кредитных денег в объеме похищенных средств
Доля кредитных денег в объеме всех похищенных средств у клиентов банков страны в прошлом году выросла до 40% с 25% годом ранее, заявила глава Банка России... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T11:11+0300
2025-02-19T11:19+0300
банк россии
деньги
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Доля кредитных денег в объеме всех похищенных средств у клиентов банков страны в прошлом году выросла до 40% с 25% годом ранее, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Стало набирать вес кредитное мошенничество, и за прошедший год, к сожалению, масштаб кредитного мошенничества вырос. По нашим оценкам, кредитные деньги, которые выводятся мошенниками, составляют около 40% всех похищенных у граждан средств. В прошлом году это было около 25%", - сказала она на форуме "Кибербезопасность в финансах".
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деньги
Банк России, деньги
11:11 19.02.2025 (обновлено: 11:19 19.02.2025)
 
ЦБ отметил рост доли кредитных денег в объеме похищенных средств

Набиуллина: доля кредитных денег в объеме похищенных средств выросла до 40%

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗаседание Консультативного совета по банкнотам Банка России
Заседание Консультативного совета по банкнотам Банка России - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Доля кредитных денег в объеме всех похищенных средств у клиентов банков страны в прошлом году выросла до 40% с 25% годом ранее, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Стало набирать вес кредитное мошенничество, и за прошедший год, к сожалению, масштаб кредитного мошенничества вырос. По нашим оценкам, кредитные деньги, которые выводятся мошенниками, составляют около 40% всех похищенных у граждан средств. В прошлом году это было около 25%", - сказала она на форуме "Кибербезопасность в финансах".
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