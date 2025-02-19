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ЦБ оценил возможность возвращения Visa и Mastercard в Россию

ЦБ оценил возможность возвращения Visa и Mastercard в Россию - 19.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ оценил возможность возвращения Visa и Mastercard в Россию

ЦБ пока не высказывает позиции по возвращении зарубежных платежных систем, сообщил заместитель Председателя Банка России Алексей Гузнов РИА Новости в кулуарах... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T11:21+0300

2025-02-19T11:21+0300

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ЦБ пока не высказывает позиции по возвращении зарубежных платежных систем, сообщил заместитель Председателя Банка России Алексей Гузнов РИА Новости в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах".Ранее в феврале глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил агентству, что эти международные платежные системы в ближайшее время начнут давать сигналы о желании вернуться на российский рынок, но их возвращение будет непростым."Анатолий Геннадьевич Аксаков сказал об этом. Я думаю, что этот вопрос нужно адресовать ровно ему", - сказал Гузнов, отвечая на вопрос агентства о том, каково отношение ЦБ к возвращению этих платежных систем."ЦБ никак не высказывал своего отношения к этой истории и к словам Анатолия Геннадьевича", - добавил он в ответ на вопрос: "Если платежные системы Visa и Masterсard соберутся вернуться на рынок РФ, ЦБ готов их обратно принять, или уже нет такой необходимости?".

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