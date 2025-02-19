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ЦБ будет стремиться автоматизировать выявление цепочек дропперов
ЦБ будет стремиться автоматизировать выявление цепочек дропперов - 19.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ будет стремиться автоматизировать выявление цепочек дропперов
Банк России ставит перед собой на текущий год ряд задач, призванных бороться с кибермошенничеством, одна из которых заключается в разработке автоматизированного | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T13:08+0300
2025-02-19T13:08+0300
2025-02-19T13:08+0300
банк россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Банк России ставит перед собой на текущий год ряд задач, призванных бороться с кибермошенничеством, одна из которых заключается в разработке автоматизированного режима выявления цепочек дропперов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что прокуроры в прошлом году направили в суды более 7 тысяч исков о взыскании 1,5 миллиардов рублей с владельцев банковских карт (дропперов), куда первично поступали похищенные у людей деньги. "Мы научились ловить в сети, что называется, дропперов первого уровня и выявлять их. И спасибо здесь правоохранительной системе, которая очень активно работает. Но, конечно, нужно выявлять целые цепочки дропперов. У нас тоже есть определенный совместный опыт в этом, но в основном мы делаем это вручную, когда помогаем в расследовании уголовных дел. Нужно выявлять цепочки в автоматизированном режиме... Это нетривиальная задача, и мы хотели бы в этом году совместными усилиями к ней подойти", - сказала она. Также она назвала задачу максимально эффективно использовать те инструменты, которые дает новый закон для борьбы с кредитным мошенничеством. "Мы должны добиться здесь перелома. Закон поэтапно вступает в силу, и мы должны помогать и банкам и микрофинансовым организациям, которых это касается, подготовиться к каждому этапу в сроках качественно. Но главной мы видим задачу в том, чтобы кредитное мошенничество перестало расти", - рассказала она. В заключение Набиуллина отметила важность объединения усилий различных ведомств, операторов связи, банков и других участников рынка в борьбе с кибермошенничеством.
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финансы, банки, эльвира набиуллина
Банк России, Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина
ЦБ будет стремиться автоматизировать выявление цепочек дропперов
Набиуллина: ЦБ будет стремиться автоматизировать выявление цепочек дропперов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Банк России ставит перед собой на текущий год ряд задач, призванных бороться с кибермошенничеством, одна из которых заключается в разработке автоматизированного режима выявления цепочек дропперов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что прокуроры в прошлом году направили в суды более 7 тысяч исков о взыскании 1,5 миллиардов рублей с владельцев банковских карт (дропперов), куда первично поступали похищенные у людей деньги.
"Мы научились ловить в сети, что называется, дропперов первого уровня и выявлять их. И спасибо здесь правоохранительной системе, которая очень активно работает. Но, конечно, нужно выявлять целые цепочки дропперов. У нас тоже есть определенный совместный опыт в этом, но в основном мы делаем это вручную, когда помогаем в расследовании уголовных дел. Нужно выявлять цепочки в автоматизированном режиме... Это нетривиальная задача, и мы хотели бы в этом году совместными усилиями к ней подойти", - сказала она.
Также она назвала задачу максимально эффективно использовать те инструменты, которые дает новый закон для борьбы с кредитным мошенничеством. "Мы должны добиться здесь перелома. Закон поэтапно вступает в силу, и мы должны помогать и банкам и микрофинансовым организациям, которых это касается, подготовиться к каждому этапу в сроках качественно. Но главной мы видим задачу в том, чтобы кредитное мошенничество перестало расти", - рассказала она.
В заключение Набиуллина отметила важность объединения усилий различных ведомств, операторов связи, банков и других участников рынка в борьбе с кибермошенничеством.
ЦБ отметил рост доли кредитных денег в объеме похищенных средств