https://1prime.ru/20250219/tsb-855063103.html

ЦБ оценил работу банков по охлаждению подозрительных переводов

ЦБ оценил работу банков по охлаждению подозрительных переводов - 19.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ оценил работу банков по охлаждению подозрительных переводов

Крупные российские банки ежемесячно приостанавливают на два дня около 300 тысяч переводов на подозрительные счета, значащиеся в соответствующей базе данных ЦБ... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T13:45+0300

2025-02-19T13:45+0300

2025-02-19T13:47+0300

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финансы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Крупные российские банки ежемесячно приостанавливают на два дня около 300 тысяч переводов на подозрительные счета, значащиеся в соответствующей базе данных ЦБ РФ, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Уральского форума "Кибербезопасность в финансах". "Крупные банки ежемесячно "охлаждают", что значит "охлаждают" - приостанавливают на два дня, - около 300 тысяч переводов на счета из базы данных Банка России", - сказала Набиуллина, отметив, что по завершении периода охлаждения часть людей все равно совершают эти операции, но большинство - около 60% - все-таки за эти два дня успевают разобраться, что могли стать жертвой мошенников. Оставшиеся 40% транзакций являются осознанными операциями и связаны с использованием криптовалют через дропперов. Глава ЦБ отметила, что счета, находящиеся в базе подозрительных счетов ЦБ, перестают использоваться, и транзакционная активность на них снижается в 40 раз.Банки также блокируют платежные карты и интернет-банкинг дропперов в 100% случаев, что делает их одноразовым инструментом. Поправки в закон о национальной платежной системе, вступившие в силу в июле 2024 года, требуют от российских банков проверки всех денежных переводов физических лиц и приостановки подозрительных переводов на два дня, а также возмещения клиенту суммы перевода, сделанной без его согласия.

https://1prime.ru/20250219/banki-855060539.html

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