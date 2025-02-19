https://1prime.ru/20250219/uljanovsk-855049849.html

В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 19.02.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ульяновска, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T06:33+0300

2025-02-19T06:33+0300

2025-02-19T06:33+0300

бизнес

ульяновск

москва

казань

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855049849.jpg?1739936021

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ульяновска, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. Ранее представитель Росавиации в Telegram-канале сообщал, что временные ограничения введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. "В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) в 6.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении. Уточняется, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

ульяновск

москва

казань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ульяновск, москва, казань, росавиация