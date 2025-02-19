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В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 19.02.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ульяновска, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T06:33+0300
2025-02-19T06:33+0300
2025-02-19T06:33+0300
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ульяновска, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
Ранее представитель Росавиации в Telegram-канале сообщал, что временные ограничения введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска.
"В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) в 6.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
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Бизнес, Ульяновск, МОСКВА, КАЗАНЬ, Росавиация
В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Ульяновска сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ульяновска, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
Ранее представитель Росавиации в Telegram-канале сообщал, что временные ограничения введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска.
"В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) в 6.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.